Świat Wołodymyr Zełenski rozmawiał z wysłannikami Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy o szczegółach Oprac. Justyna Sochacka |

Ukraińskie operacje dronowe (nagranie poglądowe) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X

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Zełenski przekazał, że odbył "owocną rozmowę telefoniczną" z przedstawicielami prezydenta USA - Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. "Rozmowa miała charakter szczegółowy i konstruktywny. Ważne jest to, że dialog między zespołami negocjacyjnymi Stanów Zjednoczonych i Ukrainy trwa nieprzerwanie, a obecnie omawiamy ustalenie daty wizyty w Ukrainie. Wizyta ta byłaby bardzo przydatna w wypracowaniu rozwiązań prowadzących do pokoju" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Prezydent poinformował również o sytuacji na froncie, "gdzie sukcesy Rosji są niewielkie i osiągnięte kosztem ogromnych strat", a także o atakach lotniczych.

Dodał, że "zespoły [negocjacyjne - red.] pozostaną w kontakcie, aby omówić porządek obrad i ustalić najdogodniejszy harmonogram dalszej komunikacji". "Dziękuję prezydentowi Trumpowi, Steve’owi i Jaredowi oraz wszystkim w Stanach Zjednoczonych, którzy pracują nad tym, aby pokój stał się naszym wspólnym osiągnięciem" - napisał prezydent Ukrainy.

Had a good call with President Trump's envoys Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. It was a detailed and constructive conversation. Importantly, the dialogue between negotiating teams of the U.S. and Ukraine continues all the time, and now we are… pic.twitter.com/30MH8IHAIx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2026 Rozwiń

Wizyta szefa CIA w Rosji

W piątek Wołodymyr Zełenski podał, że administracja USA przekazała stronie ukraińskiej informacje na temat spotkań, które odbyły się niedawno w Moskwie. Wizytę w stolicy Rosji złożył 25 sierpnia dyrektor CIA John Ratcliffe.

Według dziennika "New York Times" spotkania szefa CIA z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych miały na celu skłonienie Kremla do zakończenia wojny z Ukrainą. Ratcliffe miał przekonywać Rosjan do podpisania porozumienia z Ukrainą, zanim sytuacja militarna i gospodarcza Rosji ulegnie pogorszeniu.

Jak podkreślił "NYT", w ocenie strony ukraińskiej Ratcliffe jest potencjalnie bardziej neutralnym mediatorem niż wysłannicy prezydenta Trumpa, Witkoff i Kushner, negocjujący dotychczas zawieszenie broni z Ukrainą. Mają być oni uznawani przez władze w Kijowie za osoby "zbyt bliskie" Rosjanom.

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"NYT" przedstawił wizytę Ratcliffe'a jako element starań administracji Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie.