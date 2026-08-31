Wołodymyr Zełenski rozmawiał z wysłannikami Donalda Trumpa. Prezydent Ukrainy o szczegółach
Zełenski przekazał, że odbył "owocną rozmowę telefoniczną" z przedstawicielami prezydenta USA - Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. "Rozmowa miała charakter szczegółowy i konstruktywny. Ważne jest to, że dialog między zespołami negocjacyjnymi Stanów Zjednoczonych i Ukrainy trwa nieprzerwanie, a obecnie omawiamy ustalenie daty wizyty w Ukrainie. Wizyta ta byłaby bardzo przydatna w wypracowaniu rozwiązań prowadzących do pokoju" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.
Prezydent poinformował również o sytuacji na froncie, "gdzie sukcesy Rosji są niewielkie i osiągnięte kosztem ogromnych strat", a także o atakach lotniczych.
Dodał, że "zespoły [negocjacyjne - red.] pozostaną w kontakcie, aby omówić porządek obrad i ustalić najdogodniejszy harmonogram dalszej komunikacji". "Dziękuję prezydentowi Trumpowi, Steve’owi i Jaredowi oraz wszystkim w Stanach Zjednoczonych, którzy pracują nad tym, aby pokój stał się naszym wspólnym osiągnięciem" - napisał prezydent Ukrainy.
Wizyta szefa CIA w Rosji
W piątek Wołodymyr Zełenski podał, że administracja USA przekazała stronie ukraińskiej informacje na temat spotkań, które odbyły się niedawno w Moskwie. Wizytę w stolicy Rosji złożył 25 sierpnia dyrektor CIA John Ratcliffe.
Według dziennika "New York Times" spotkania szefa CIA z przedstawicielami rosyjskich służb specjalnych miały na celu skłonienie Kremla do zakończenia wojny z Ukrainą. Ratcliffe miał przekonywać Rosjan do podpisania porozumienia z Ukrainą, zanim sytuacja militarna i gospodarcza Rosji ulegnie pogorszeniu.
Jak podkreślił "NYT", w ocenie strony ukraińskiej Ratcliffe jest potencjalnie bardziej neutralnym mediatorem niż wysłannicy prezydenta Trumpa, Witkoff i Kushner, negocjujący dotychczas zawieszenie broni z Ukrainą. Mają być oni uznawani przez władze w Kijowie za osoby "zbyt bliskie" Rosjanom.
"NYT" przedstawił wizytę Ratcliffe'a jako element starań administracji Trumpa, by wznowić negocjacje dotyczące zakończenia wojny, które znalazły się w impasie.