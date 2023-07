Zełenski rozmawiał z Erdoganem na temat szczytu NATO, Krymu i umowy zbożowej

Ukraina zasługuje na przystąpienie do NATO - powiedział prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan po spotkaniu w Stambule z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Turecki prezydent powiedział też, że Ankara czyni starania o przedłużenie umowy zbożowej na dłuższy okres po jej wygaśnięciu 17 lipca. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że funkcjonowaniem korytarza zbożowego jest zainteresowany cały świat. - To nie powinno zależeć od Rosji – zwrócił uwagę.

Erdogan: Ukraina zasługuje na członkostwo w NATO

Obaj przywódcy omawiali też przygotowania do szczytu NATO w Wilnie. - Poruszyliśmy dziś także kluczowe kwestie naszej współpracy w ramach NATO, w szczególności przygotowania do szczytu w Wilnie. W rozmowie poruszyłem kwestię zaproszenia Ukrainy do NATO i ucieszyłem się, gdy prezydent powiedział, że Ukraina zasługuje na to, by zostać członkiem Sojuszu – mówił prezydent Ukrainy.