Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Tuskiem. "Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce"
O przeprowadzonej telefonicznej rozmowie z Donaldem Tuskiem Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych.
"Każdego dnia Rosja zamiast pokoju wybiera eskalację. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za to, że w tak trudnym czasie otrzymujemy niezbędną pomoc. Dziś rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem i osobiście podziękowałem mu za solidarność i wsparcie" - napisał Zełenski.
Przekazał też polskiemu premierowi informację, że Ukraina przygotowuje się do możliwych spotkań trójstronnych na szczeblu technicznym z USA i Rosją. "Z naszej strony nie ma żadnych przeszkód, ale ważne jest, aby strona amerykańska przygotowała się ze swojej strony i zapewniła gotowość Rosji" - zaznaczył.
W niedzielę, na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, Zełenski poinformował, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października.
W trakcie rozmowy omówiono też przygotowanie sieci energetycznej do zimy oraz "inne wrażliwe kwestie".
Zełenski z Tuskiem - teraz przez telefon, wkrótce osobiście
Zełenski zapowiedział też, że zamierza spotkać się osobiście z Donaldem Tuskiem w najbliższym czasie. "Nie wszystko można szczegółowo omówić przez telefon" - napisał.
Prezydent Ukrainy podziękował za pomoc naszego kraju. "Jestem wdzięczny Donaldowi i Polsce za wsparcie. Tylko zjednoczoną siłą Europy można zatrzymać Rosję i nie pozwolić, by ta chora wojna rozprzestrzeniła się dalej" - oświadczył.
W niedzielę prezydent Ukrainy poinformował, że trwają prace nad tym, aby ukraińskie samoloty F-16 wykorzystywały na dobę 5-6 tys. pocisków kalibru 20 mm. - Wczoraj kontaktowaliśmy się (w tej sprawie) ze stroną polską, z premierem. Jutro będziemy również rozmawiać z Donaldem (Tuskiem), z (prezydentem Francji) Emmanuelem (Macronem) - mówił Zełenski. Macron w poniedziałek zabrał głos.
"Wraz z prezydentem Zełenskim dokonaliśmy kompleksowego przeglądu konkretnego wsparcia, jakie możemy zapewnić, aby pomóc Ukrainie w przechwytywaniu dronów i powstrzymaniu rosyjskiej agresji" - przekazał prezydent Francji na X.