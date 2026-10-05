Świat Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Tuskiem. "Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce" Oprac. Filip Czekała |

Rosyjski dron uderzył w szkołę w Kijowie. Nagranie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: facebook.com/zelenskyy.official

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O przeprowadzonej telefonicznej rozmowie z Donaldem Tuskiem Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek w mediach społecznościowych.

"Każdego dnia Rosja zamiast pokoju wybiera eskalację. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polsce za to, że w tak trudnym czasie otrzymujemy niezbędną pomoc. Dziś rozmawiałem z premierem Donaldem Tuskiem i osobiście podziękowałem mu za solidarność i wsparcie" - napisał Zełenski.

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Przekazał też polskiemu premierowi informację, że Ukraina przygotowuje się do możliwych spotkań trójstronnych na szczeblu technicznym z USA i Rosją. "Z naszej strony nie ma żadnych przeszkód, ale ważne jest, aby strona amerykańska przygotowała się ze swojej strony i zapewniła gotowość Rosji" - zaznaczył.

W niedzielę, na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, Zełenski poinformował, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października.

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W trakcie rozmowy omówiono też przygotowanie sieci energetycznej do zimy oraz "inne wrażliwe kwestie".

Zełenski z Tuskiem - teraz przez telefon, wkrótce osobiście

Zełenski zapowiedział też, że zamierza spotkać się osobiście z Donaldem Tuskiem w najbliższym czasie. "Nie wszystko można szczegółowo omówić przez telefon" - napisał.

Prezydent Ukrainy podziękował za pomoc naszego kraju. "Jestem wdzięczny Donaldowi i Polsce za wsparcie. Tylko zjednoczoną siłą Europy można zatrzymać Rosję i nie pozwolić, by ta chora wojna rozprzestrzeniła się dalej" - oświadczył.

W niedzielę prezydent Ukrainy poinformował, że trwają prace nad tym, aby ukraińskie samoloty F-16 wykorzystywały na dobę 5-6 tys. pocisków kalibru 20 mm. - Wczoraj kontaktowaliśmy się (w tej sprawie) ze stroną polską, z premierem. Jutro będziemy również rozmawiać z Donaldem (Tuskiem), z (prezydentem Francji) Emmanuelem (Macronem) - mówił Zełenski. Macron w poniedziałek zabrał głos.

"Wraz z prezydentem Zełenskim dokonaliśmy kompleksowego przeglądu konkretnego wsparcia, jakie możemy zapewnić, aby pomóc Ukrainie w przechwytywaniu dronów i powstrzymaniu rosyjskiej agresji" - przekazał prezydent Francji na X.

Je viens d'échanger avec le Président @ZelenskyyUa pour lui redire la solidarité et le plein soutien de la France pour se défendre face à la guerre d’agression de la Russie.



Alors que la Russie est dans l’impasse sur le front, elle refuse obstinément tous les appels au… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 5, 2026 Rozwiń