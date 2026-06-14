Świat Ponad pół godziny "rozmowy o wszystkim". Od urodzinowych życzeń po wojnę Oprac. Filip Czerwiński |

Zełenski o Trumpie: chciałbym, żeby pozostał po naszej stronie Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn mówił, że "wyszła dosyć merytoryczna rozmowa o wszystkim, od życzeń z okazji dnia urodzin do dyplomacji i wojny/pokoju". Według doradcy Zełenskiego rozmowa trwała "30-35 minut, może trochę dłużej".

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago. Zdjęcie z grudnia 2025 roku Źródło zdjęcia: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Później o przebiegu rozmowy napisał sam Zełenski. "Właśnie odbyłem bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Złożyłem prezydentowi Trumpowi życzenia z okazji urodzin i dość szczegółowo omówiliśmy wiele kluczowych kwestii wśród nich oczywiście sprawę pokoju" - napisał.

"Życzyłem prezydentowi Trumpowi sukcesów, przede wszystkim w jego wysiłkach na rzecz zakończenia wojny Rosji przeciw Ukrainie. Podziękowałem mu również za całe wsparcie, jakiego Ameryka udziela Ukrainie. Ważne jest, że z wdzięcznością pamiętamy każdy krok tej pomocy – od systemów Javelin po Patrioty" - dodał.

Ukraiński prezydent ujawnił, że tematem rozmowy było przybliżenie pokoju. Przekazał, że poinformował Trumpa o sytuacji na froncie oraz o tym, jak wzmocniły się pozycje jego armii.

"Uzgodniliśmy, że szerzej omówimy te kwestie podczas naszego spotkania na szczycie G7. Mamy kilka dobrych pomysłów, które mogą pomóc przybliżyć pokój i chronić życie" - oświadczył Zełenski.

Kreml - cytowany przez propagandowe rosyjskie media - podał, że w niedzielę z Trumpem rozmawiał też Władimir Putin.

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Dyplomacja wokół wojny w Ukrainie

Wołodymyr Zełenski jest oczekiwany we wtorek w Evian-Les-Bains we Francji, gdzie w poniedziałek rozpoczyna się trzydniowy szczyt G7, na który przyjedzie również Donald Trump.

Kraje europejskie chcą przedyskutować na szczycie G7 między innymi kwestię dalszego wsparcia dla Ukrainy. W tej sprawie ważne jest to, że Stany Zjednoczone zaangażowały się na Bliskim Wschodzie.

- Musimy stworzyć na nowo zbieżność w G7 we wsparciu Ukrainy - zapowiedział francuski prezydent Emmanuel Macron. Zdaniem agencji AFP chodzi o przekonanie prezydenta USA Donalda Trumpa, by poparł Zełenskiego i jego ofertę bezpośrednich rozmów z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, jak również zaniechał żądań oddania Rosji całego Donbasu.

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