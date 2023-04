Wołodymyr Zełenski rozmawiał telefonicznie z Xi Jinpingiem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że odbył "długą i znaczącą" rozmowę telefoniczną z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. To pierwsza ich rozmowa, o której oficjalnie wiadomo, od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.

Xi Jinping zapowiedział, że Chiny wyślą do Ukrainy specjalnych przedstawicieli, aby rozmawiać o sposobach rozwiązania konfliktu z Rosją - poinformował Reuters, powołując się na chińskie media państwowe. Według nich Xi powiedział Zełenskiemu, że Chiny skoncentrują się na promowaniu rozmów pokojowych i będą dążyć do jak najszybszego zawieszenia broni.

Pierwsza rozmowa od czasu rosyjskiej inwazji

"New York Times" przypomina, że ukraiński prezydent od początku rosyjskiej inwazji na jego kraj wielokrotnie wyrażał zainteresowanie rozmową z Xi. Chiny, choć zadeklarowały neutralność w tej wojnie, są bliskim partnerem Rosji i wielu zachodnich urzędników uważa, że mogą być jedynym krajem, który ma wystarczające wpływy zarówno na Ukrainę, jak i Rosję, aby pomóc w negocjacjach zakończenia konfliktu - pisze "NYT".

Zauważa jednak, że chińscy urzędnicy od dawna unikali odpowiedzi na pytania o to, czy Xi odbędzie rozmowę z Zełenskim, nawet wtedy, gdy chiński przywódca wielokrotnie rozmawiał lub spotykał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

W marcu Xi przebywał z wizytą państwową w Moskwie. "NYT" przypomina, że w lutym władze Chin opublikowały dokument, który określiły jako propozycję "pokojową" najwidoczniej pozycjonując się jako potencjalny mediator. Zaznacza, że we wspólnym oświadczeniu Chin i Rosji po wizycie niewiele wspomniano o wojnie, zamiast tego skupiono się na pogłębieniu więzi między dwoma krajami.

"NYT" zaznacza, że po rozpoczęciu inwazji chińskie media zaczęły powtarzać propagandową narrację Kremla, oskarżając NATO o podżeganie do konfliktu i odmawiając nazywania działań Rosji inwazją. Dodaje, że mimo to Zełenski chińską propozycję w sprawie wojny ocenił jako "ważny sygnał" i powiedział, że "naprawdę chce wierzyć", że Chiny nie dostarczą Rosji broni. Zachodni urzędnicy sugerowali, że Pekin może to zrobić mimo zaprzeczeń ze strony Chin.