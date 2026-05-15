Świat

Mają "szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią". Zełenski o ustaleniach wywiadu

Władimir Putin i Alaksander Łukaszenka spotkali się na wyspie Wałaam
Siewiera o rosyjskiej agresji wobec NATO. "Obawiam się, że trzeba się przygotować już nie na podpalenia"
Ukraińskie służby twierdzą, że Rosjanie próbują przekonać Alaksandra Łukaszenkę do operacji wojskowych z terytorium Białorusi. Rozważane jest między innymi zaatakowanie sąsiedniego kraju NATO. Tak napisał w internecie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy przekazał, że Kijów zna szczegóły rozmów między Rosją a Białorusią.

"Wiemy, że miały miejsce dodatkowe kontakty między Rosjanami a Alaksandrem Łukaszenką, mające na celu przekonanie go do dołączenia do nowych rosyjskich aktów agresji. W szczególności Rosja rozważa plany operacji na południe i na północ od Białorusi - albo na kierunku Czernihów-Kijów w Ukrainie, albo przeciwko jednemu z krajów NATO bezpośrednio z terytorium Białorusi" - napisał Zełenski.

Prezydent Ukrainy polecił wojsku wzmocnienie obrony tego kierunku. Ze wpisu wynika, że Zełenski, armia i służby wywiadowcze omawiały także uderzenia dalekiego zasięgu na terytorium Rosji oraz plany rosyjskich ataków na "centra decyzyjne" w Ukrainie.

Mają zapasy paliwa, by móc szybko wyjechać. Boją się inwazji

Tatiana Serwetnyk

Białoruska propaganda niedawno informowała o selektywnej mobilizacji jednostek wojskowych. Wówczas szef Ukraińskiego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andrij Kowałenko napisał na Telegramie, że "wszystko, co teraz robi [Białoruś], to imitacja aktywności". Twierdził, że Łukaszenka nie dysponuje siłami do prowadzenia operacji wojskowej.

Duży atak Rosji na Kijów

Tymczasem Rosja mocno uderzyła w Ukrainę. Do co najmniej 24 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zmasowanego ataku na Kijów, przeprowadzonego przez Rosję w nocy ze środy na czwartek. Wśród zabitych jest troje dzieci - przekazała w piątek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS). Władze miasta ogłosiły piątek dniem żałoby.

Wiele ofiar zginęło w wyniku uderzenia rakiety w budynek mieszkalny w rejonie darnyckim stolicy. Zełenski przekazał, że był to prawdopodobnie pocisk manewrujący Ch-101, a komponenty do niego Rosja uzyskała z pominięciem globalnych sankcji.

- Podczas gdy Rosja otwarcie kpi z wysiłków dyplomatycznych, my dalej wspieramy Ukrainę. Finalizujemy pakiet wsparcia w zakresie dronów o wartości 6 miliardów euro i utrzymujemy presję na rosyjską gospodarkę wojenną, nakładając coraz surowsze sankcje - oświadczyła w czwartek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Tagi:
BiałoruśUkrainaRosjaNATOAlaksandr ŁukaszenkaWołodymyr ZełenskiKijówUrsula von der LeyenDronyAtaki dronów
