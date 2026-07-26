Wołodymyr Zełenski: rosyjskie zdjęcia satelitarne trafiają do Iranu
"Od początku lipca odnotowywaliśmy aktywny rosyjski nadzór satelitarny nad państwami Zatoki Perskiej oraz znajdującymi się tam obiektami wojskowymi USA. Te obrazy trafiają następnie do Iranu" - napisał Zełenski w serwisie X.
"Jednocześnie istnieje wyraźna korelacja między rosyjskimi zdjęciami satelitarnymi tych miejsc a irańskimi uderzeniami - zarówno przed atakami, w trakcie ich przygotowań, jak i po nich, w celu oceny wyrządzonych szkód" - zaznaczył prezydent Ukrainy.
Atak Ukrainy na Morzu Kaspijskim. Iran o "akcie agresji"
Wcześniej w sobotę Zełenski przekazał, że ukraińskie siły zaatakowały rosyjski okręt oraz statki służące do transportu powiązanych z Iranem ładunków wojskowych na Morzu Kaspijskim.
Jak podała agencja Reuters, irańskie MSZ potępiło ukraiński atak na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim, twierdząc, że doprowadził on do wybuchu, w wyniku którego zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran określił to jako akt agresji. Jak podaje irańska agencja IRNA, MSZ w Teheranie wezwało w tej sprawie do siebie charge d’affaires Ukrainy, w celu przekazania protestu.