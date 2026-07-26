Świat Wołodymyr Zełenski: rosyjskie zdjęcia satelitarne trafiają do Iranu Oprac. Mikołaj Stępień |

CNN: zdjęcia satelitarne wskazują, że Iran może odbudowywać obiekty jądrowe Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: TERESA SUAREZ/PAP/EPA

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"Od początku lipca odnotowywaliśmy aktywny rosyjski nadzór satelitarny nad państwami Zatoki Perskiej oraz znajdującymi się tam obiektami wojskowymi USA. Te obrazy trafiają następnie do Iranu" - napisał Zełenski w serwisie X.

"Jednocześnie istnieje wyraźna korelacja między rosyjskimi zdjęciami satelitarnymi tych miejsc a irańskimi uderzeniami - zarówno przed atakami, w trakcie ich przygotowań, jak i po nich, w celu oceny wyrządzonych szkód" - zaznaczył prezydent Ukrainy.

I will instruct our intelligence to share with our partners the information we have regarding Russia’s new assistance to the Iranian regime. Since the beginning of July, we have recorded active Russian satellite surveillance of the Gulf states and U.S. military facilities located… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 25, 2026 Rozwiń

Atak Ukrainy na Morzu Kaspijskim. Iran o "akcie agresji"

Wcześniej w sobotę Zełenski przekazał, że ukraińskie siły zaatakowały rosyjski okręt oraz statki służące do transportu powiązanych z Iranem ładunków wojskowych na Morzu Kaspijskim.

Jak podała agencja Reuters, irańskie MSZ potępiło ukraiński atak na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim, twierdząc, że doprowadził on do wybuchu, w wyniku którego zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran określił to jako akt agresji. Jak podaje irańska agencja IRNA, MSZ w Teheranie wezwało w tej sprawie do siebie charge d’affaires Ukrainy, w celu przekazania protestu.

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