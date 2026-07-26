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Świat

Wołodymyr Zełenski: rosyjskie zdjęcia satelitarne trafiają do Iranu

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
CNN: zdjęcia satelitarne wskazują, że Iran może odbudowywać obiekty jądrowe
Źródło wideo: CNN
Źródło zdj. gł.: TERESA SUAREZ/PAP/EPA
Ukraiński wywiad odnotował, że Rosja przekazała Iranowi dane z obserwacji satelitarnych na Bliskim Wschodzie - poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Ma to umożliwiać Teheranowi przeprowadzanie uderzeń w regionie.

"Od początku lipca odnotowywaliśmy aktywny rosyjski nadzór satelitarny nad państwami Zatoki Perskiej oraz znajdującymi się tam obiektami wojskowymi USA. Te obrazy trafiają następnie do Iranu" - napisał Zełenski w serwisie X.

"Jednocześnie istnieje wyraźna korelacja między rosyjskimi zdjęciami satelitarnymi tych miejsc a irańskimi uderzeniami - zarówno przed atakami, w trakcie ich przygotowań, jak i po nich, w celu oceny wyrządzonych szkód" - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Atak Ukrainy na Morzu Kaspijskim. Iran o "akcie agresji"

Wcześniej w sobotę Zełenski przekazał, że ukraińskie siły zaatakowały rosyjski okręt oraz statki służące do transportu powiązanych z Iranem ładunków wojskowych na Morzu Kaspijskim.

Jak podała agencja Reuters, irańskie MSZ potępiło ukraiński atak na irański statek handlowy na Morzu Kaspijskim, twierdząc, że doprowadził on do wybuchu, w wyniku którego zginął jeden marynarz, a drugi został ranny. Teheran określił to jako akt agresji. Jak podaje irańska agencja IRNA, MSZ w Teheranie wezwało w tej sprawie do siebie charge d’affaires Ukrainy, w celu przekazania protestu.

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Źródło: Reuters, tvn24.pl
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiIranRosjaUkrainaBliski WschódZatoka Perska
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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