Świat Zełenski przyjedzie do Polski? Przedstawiciel jego kancelarii zabrał głos Oprac. Justyna Sochacka |

Zełenski proponował Nawrockiemu spotkanie. Materiał Sebastiana Napieraja Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/GEORGE CHRISTOPHOROU

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"Jeszcze analizują" - napisał doradca prezydenta Ukrainy do spraw komunikacji Dmytro Łytwyn w czacie z dziennikarzami w odpowiedzi na pytanie, czy zapadła już decyzja w kwestii wizyty Wolodymyra Zełenskiego w Polsce. Zadeklarował, że media dowiedzą się o tej decyzji, jak tylko zostanie podjęta.

Prezydent Ukrainy oczekiwany jest na Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy (URC 2026), która odbędzie się 25–26 czerwca w Gdańsku.

Zełenski zwołał naradę w sprawie przyjazdu do Polski

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha oświadczył w niedzielę, że szef państwa zdecyduje o swoim wyjeździe do Polski po naradzie, którą zapowiedział na poniedziałek.

- W poniedziałek będziemy składać raport prezydentowi Ukrainy dotyczący przygotowań do Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, skutków poszczególnych decyzji oraz formuły jej przeprowadzenia. Na podstawie tych informacji prezydent podejmie decyzję – powiedział minister.

Ursula von der Leyen otworzy Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi w czwartek w Gdańsku przemówienie otwierające Konferencję na rzecz Odbudowy Ukrainy. Do Gdańska przyjedzie także komisarz do spraw finansowych Valdis Dombrovskis.

KE odpowiada między innymi za zaciągnięcie na rynkach kapitałowych i wypłacenie Ukrainie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro. Pierwsza transza - na sumę 9,1 miliarda euro - ma trafić do Kijowa jeszcze w czerwcu.

Komisja Europejska zarządza także Instrumentem na rzecz Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro. Kijów dostaje te pieniądze w transzach - po zrealizowaniu reform zapisanych w planie.

Celem konferencji jest mobilizacja i skoordynowanie działań służących odbudowie kraju, który od 2022 roku odpiera rosyjską agresję. W poprzednich latach Konferencja na rzecz Odbudowy Ukrainy odbywała się Rzymie, Berlinie, Londynie i Lugano.

Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu

W tle konferencji w Gdańsku jest decyzja prezydenta RP Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Było to następstwem decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia "bohaterów UPA". W odpowiedzi w sobotę Zełenski odesłał swój order do Warszawy przez firmę kurierską. W ślad za nim odznaczenia odesłali inni ukraińscy politycy, którzy otrzymywali je od polskich władz.

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