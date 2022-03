Prezydent Ukrainy na szczycie NATO: prosimy o przekazanie jednego procenta swoich samolotów i czołgów

- 24 lutego zwróciłem się do was z całkowicie logiczną prośbą, aby pomóc nam zamknąć nasze niebo, żeby chronić Ukraińców przed rosyjskimi bombami i pociskami. Nie usłyszeliśmy jasnej odpowiedzi - powiedział Zełenski. - Ukraina nie posiada potężnego potencjału przeciwrakietowego, ma znacznie mniej samolotów niż Rosja, dlatego zwracamy się do was z prośbą - podkreślił.