Wołodymyr Zełenski na szczycie Inicjatywy Trójmorza. "Chcę zacząć od propozycji"

Wołodymyr Zełenski zabrał głos w trakcie szczytu Inicjatywy Trójmorza. Zaproponował, aby Ukraina dołączyła do tego projektu. - Tylko wraz z Ukrainą wasze kraje będą mogły realizować cały swój potencjał gospodarczy, ekonomiczny, społeczny - argumentował. Wezwał także do aktywnego zaangażowania się w odbudowę jego kraju.

"To może być największy projekt ekonomiczny naszej generacji"

- Kolejny ważny obszar to wasze uczestnictwo w odbudowie Ukrainy. To może być największy projekt ekonomiczny naszej generacji. Politycy wiedzą, że gospodarka to podstawa bezpieczeństwa narodowego i to prawda, ale nie wystarczy o tym mówić, trzeba wdrażać w życie te zasady: tworzyć siłę gospodarczą, dzięki której kraj staje się silny - mówił ukraiński prezydent.