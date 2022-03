Wołodymyr Zełenski w Hadze: wiecie, jak pociągnąć do odpowiedzialności winnych zbrodni na Ukrainie 

Powinniśmy razem zmusić Rosję do zaprzestania agresji - mówił w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do deputowanych izby niższej parlamentu Holandii. - W Hadze, stolicy sprawiedliwości, wiecie, jak pociągnąć do odpowiedzialności winnych zbrodni na Ukrainie - powiedział.

- Ukraina to dopiero początek. Rosja przygotowywała się (do wojny - red.) od lat. Choć brzmi to przerażająco, ludzie już się do tego przyzwyczajają. Są przyzwyczajeni do bombardowań – mówił prezydent Ukrainy.