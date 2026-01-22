Zełenski podsumował spotkanie z Trumpem

Zełenski o spotkaniu z Trumpem: było dobre Źródło: TVN24

"Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył w Davos owocne i merytoryczne spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem" - tak na oficjalnej stronie ukraińskiego prezydenta opisano spotkanie dwóch przywódców.

Ukraiński prezydent podziękował amerykańskiemu prezydentowi za "jego wysiłki na rzecz powstrzymania rozlewu krwi i zakończenia wojny".

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump Źródło: president.gov.ua

Dokumenty są "jeszcze lepiej przygotowane"

Przywódcy omówili pracę ukraińskich i amerykańskich zespołów negocjacyjnych. Według prezydenta Ukrainy, dokumenty są teraz "jeszcze lepiej przygotowane".

Szczególną uwagę poświęcono wzmocnieniu ukraińskiej obrony powietrznej. Wołodymyr Zełenski zauważył, że poprzednie spotkanie z prezydentem Trumpem 28 grudnia na Florydzie przyczyniło się do "wzmocnienia ochrony ukraińskiego nieba". Ukraina liczy teraz na dalsze wzmocnienie.

"Prezydent Ukrainy wyraził wdzięczność za poprzedni pakiet pocisków przeciwlotniczych i poprosił o dodatkowe dostawy" - napisano w oświadczeniu.

