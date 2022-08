Wołodymyr Zełenski po polsku: drodzy przyjaciele, sojusznicy, bracia

- Drodzy przyjaciele, sojusznicy i bracia. To zaszczyt dla przywódcy każdego państwa, móc w ten sposób zwracać się do Polaków - powiedział w nagraniu opublikowanym w języku polskim w dniu święta Wojska Polskiego prezydent Ukrainy. - Tylko razem możemy bronić niepodległości naszych państw dla przyszłych pokoleń - podkreślił Wołodymyr Zełenski, składając Polakom życzenia.

- Drodzy przyjaciele, sojusznicy i bracia. To zaszczyt dla przywódcy każdego państwa, móc w ten sposób zwracać się do Polaków. I jestem dumny z tego, że taki apel brzmi najbardziej zasadnie właśnie od państwa ukraińskiego. Nasze narody przeszły długą drogę i w końcu osiągnęły największe porozumienie w historii w głównej dla Ukraińców i Polaków sprawie. Jest to sprawa wolności. Tylko razem możemy bronić niepodległości naszych państw dla przyszłych pokoleń i naprawdę jesteśmy razem jako przyjaciele, sojusznicy, bracia. Walczymy razem i z pewnością będziemy wspólnie świętować nasze i wasze zwycięstwo w bitwie o wolność i naszą wspólną europejską przyszłość, w bitwie, która trwa właśnie teraz w naszym życiu.