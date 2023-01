Zełenski krytykuje Międzynarodowy Komitet Olimpijski i zaprasza do Bachmutu

Prezydent Ukrainy określił jako hipokryzję postawę Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, biorącego pod uwagę start w igrzyskach olimpijskich w Paryżu sportowców z Rosji i Białorusi. Wołodymyr Zełenski zaprosił też szefa MKOl Thomasa Bacha do Bachmutu.

- Zapraszam pana Bacha do Bachmutu, żeby przekonał się na własne oczy, że neutralność nie istnieje - podkreślił Wołodymyr Zełenski w swoim codziennym przemówieniu i obiecał pracować nad "oczyszczeniem z hipokryzji kierownictwa międzynarodowych struktur olimpijskich".

- To oczywiste, że każda neutralna flaga rosyjskich sportowców jest splamiona krwią. Zrobimy wszystko, żeby świat chronił sport przed wszelkimi wpływami państwa terrorystycznego, które są po prostu nieuniknione, jeśli rosyjscy sportowcy będą startować w paryskich igrzyskach - dodał Zełenski.

Życie we frontowym mieście Bachmut

Życie we frontowym mieście Bachmut PAP/EPA/OLEG PETRASYUK

Pomimo wielokrotnych apeli Ukrainy o zakazanie rosyjskim i białoruskim sportowcom udziału w igrzyskach w Paryżu w 2024 roku, MKOl zapowiedział w środę, że "bada" możliwość dopuszczenia ich do udziału pod neutralną flagą.

MKOl otwiera się na sportowców z Rosji i Białorusi

W środę MKOl ogłosił, że Olimpijska Rada Azji zaproponowała Rosjanom i Białorusinom udział w zawodach rozgrywanych na tym kontynencie. Może to potencjalnie obejmować również kontynentalne kwalifikacje olimpijskie. Rosyjscy i białoruscy sportowcy nie mogą rywalizować w kwalifikacjach w Europie z powodu sankcji nałożonych na ich kraje w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.

Po spotkaniu MKOl wezwał do "dalszego rozpatrywania możliwości" powrotu sportowców z Rosji i Białorusi do zawodów "na surowych warunkach". Miałyby one obejmować start "jako neutralni sportowcy", pod warunkiem, że "nie wspierają aktywnie wojny na Ukrainie" i "w pełni przestrzegają światowego kodeksu antydopingowego".