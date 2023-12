Wołodymyr Zełenski odwołał wystąpienie w Senacie USA. W tle spór o dalszą pomoc dla Ukrainy

Dalsze wsparcie USA dla Ukrainy pod znakiem zapytania

Sullivan o dwóch opcjach Kongresu

Pytany, czy administracja ma plan B, jeśli do tego nie dojdzie, zaprzeczył. - Kiedy dostarczamy pakiet broni na Ukrainę, broni z zasobów USA, bierzemy potem pieniądze, które Kongres nam daje i kupujemy za to nową broń, by zastąpić to, co daliśmy, tak by to nie miało wpływu na naszą gotowość wojskową - powiedział. - Więc jeśli skończą nam się pieniądze, nie będziemy w stanie kontynuować dostarczania broni Ukrainie. Taka jest stawka. Nie ma żadnej magicznej puli pieniędzy - wyjaśnił.