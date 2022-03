Ukraina zaatakowana przez Rosję. Wołodymyr Zełenski: my i Bóg nie zapominamy

Trwa inwazja Rosji na Ukrainę. - Wróg nie robi postępów, Kijów broni się, kolejne uderzenia rakietowe nic nie robią - powiedział w czwartek prezydent Wołodymyr Zełenski. - Bóg widzi wszystko i w końcu zareaguje. Zareaguje tak, że nie będziecie mieli się gdzie schować - dodał, zwracając się do agresorów.

Od 24 lutego trwa wojna na Ukrainie rozpętana przez Rosję. Ukraińcy odpierają ataki między innymi w Charkowie i w Kijowe. W czwartek nad ranem ukraińskie władze podały, że Rosjanie po ciężkich walkach przejęli kontrolę nad Chersoniem na południu kraju.

Zełenski: my i Bóg nie zapominamy

W czwartek przed południem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski opublikował - w mediach społecznościowych - odezwę do narodu.

- Dalej stoimy. Okupanci byli zmuszeni do zmiany taktyki, uderzenia rakietowe na miasta Ukrainy są dowodem na to, że nie są w stanie zrobić niczego na naszej ziemi. Wzmocnienie naszej obrony jest widoczne. Wróg nie robi postępów, Kijów broni się, kolejne uderzenia rakietowe nic nie robią - mówił.

Podkreślił, że Rosjanie "chcą zniszczyć naszą Odessę, ale zobaczą tylko dno Morza Czarnego".

- Bóg widzi wszystko i w końcu zareaguje. Zareaguje tak, że nie będziecie mieli się gdzie schować, nie będzie miejsca, gdzie będziecie w stanie przeżyć odpowiedź od Boga - powiedział prezydent.

- Odbudujemy każdy budynek, każdą ulicę, każde miasto. Będziecie płacić reparacje. Przed wszystkimi nami odpowiecie za to, co zrobiliście naszemu państwu. My i Bóg nie zapominamy. Przyszliście zabrać nam wszystko, co tak długo budowaliśmy - zapowiedział Zełenski.

Wołodymyr Zełenski Volodymyr Zelenskyy/facebook

Prezydent Ukrainy: my, Ukraińcy, nie złamiemy się, nie poddamy się

Prezydent Zełenski przyznał, że Ukraina "nie ma terytorium od oceanu do oceanu, nie ma broni jądrowej, nie próbuje zarzucać światowego rynku ropą i gazem". - Ale mamy ludzi, mamy naszą ziemię. Dla nas to jest złotem, o to będziemy walczyć. Nie mamy w tej chwili nic do stracenia poza własną wolnością i jednością. Dla nas to jest największym skarbem - podkreślił.

- Tyle razy próbowaliście nas zniszczyć, ale nie pokonaliście. Wbijaliście nóż w plecy, ale my stoimy na nogach. Nie dacie rady, nie jesteście w stanie nas uciszyć, słyszy nas cały świat. My, Ukraińcy, nie złamiemy się, nie poddamy się - zwrócił się do agresorów.

Autor:ads/ tam

Źródło: PAP, TVN24