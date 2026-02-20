Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Czarzasty zdecydował w sprawie projektu prezydenta
Świat

"To niezwykle niebezpieczne". Zełenski o żołnierzach Kima w Rosji

Żołnierze Korei Północnej
Żołnierze, którzy walczyli w Ukrainie, otrzymali oznaczenia od Kim Dzong Una (23.08.2025)
Źródło: Reuters
"Co zrobią z tą wiedzą? Na pewno mogą przywieźć te doświadczenia i wiedzę z powrotem do Korei Północnej" - tak Wołodymyr Zełenski mówił w wywiadzie dla Kyodo News o potencjalnych zagrożeniach wynikających z obecności żołnierzy Korei Północnej w Rosji.

W piątek japońska agencja prasowa Kyodo News przeprowadziła wywiad z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Fragmenty rozmowy zostały opublikowane na profilu ukraińskiego przywódcy na portalu X. Zełenski mówił między innymi o północnokoreańskich żołnierzach w rosyjskiej armii.

"10 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy znajduje się obecnie na terytorium Rosji. To niezwykle niebezpieczne, że zdobywają wiedzę o nowoczesnej wojnie hybrydowej" - ocenił.

Ukraińcy "oczyszczają teren" na kluczowym odcinku frontu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ukraińcy "oczyszczają teren" na kluczowym odcinku frontu

Tatiana Serwetnyk

Zwrócił też uwagę, że nabywają wiedzę na temat obrony przed pociskami rakietowymi i różnymi rodzajami dronów. "Uczą się teraz na terytorium Rosji, ponieważ odpowiadamy na rosyjskie ataki. Mają więc taką możliwość. Co zrobią z tą wiedzą? Na pewno mogą przywieźć te doświadczenia i wiedzę z powrotem do Korei Północnej" - przestrzegł Zełenski.

W ramach paktu o wzajemnej obronie z Rosją w 2024 roku Korea Północna wysłała około 14 tysięcy żołnierzy do walki u boku wojsk rosyjskich w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji, gdzie - według szacunków służb wywiadu Korei Południowej, Ukrainy i krajów zachodnich - do stycznia tego roku zginęło około sześciu tysięcy z tych, którzy wtedy tam dotarli.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Dyktator o "niezwyciężonym sojuszu" z Rosją

Dyktator o "niezwyciężonym sojuszu" z Rosją

"Krew, życie i śmierć". Życzenia dla Putina

"Krew, życie i śmierć". Życzenia dla Putina

Jak zauważa południowokoreańska agencja Yonhap, reżim w Pjongjangu stara się przedstawić ich śmierć jako bohaterski akt patriotyzmu.

"To duży kompromis"

Zełenski poruszył też w wywiadzie kwestię kompromisów wobec Rosji w kontekście rozmów pokojowych. Zapewnił, że "Ukraina jest gotowa na prawdziwe kompromisy", ale "nie za cenę niepodległości i niezależności". "Jesteśmy gotowi rozmawiać o kompromisach ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie po to, by ciągle otrzymywać ultimata od Rosji. To oni są agresorami. Wszyscy to zauważyli. To się nie zmieniło" - stwierdził.

"Dlatego już teraz naszym kompromisem jest rozmowa z agresorem o kompromisach. 'Zostańcie tam, gdzie my' - to duży kompromis. Zajęli prawie 20 procent naszego terytorium i nadal jesteśmy gotowi mówić o pokoju" - przekonywał ukraiński prezydent.

Opracował Adrian Wróbel

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KCNA VIA KNS

Udostępnij:
Tagi:
Korea PółnocnaKim Dzong UnWołodymyr ZełenskiWojna w UkrainieWojsko rosyjskiePolityka zagraniczna Rosji
Czytaj także:
Marcin Kierwiński
Szef MSWiA o "retorycznej zdradzie narodowej"
Polska
imageTitle
Kije i kaski fruwały w powietrzu
EUROSPORT
imageTitle
Dramatyczny upadek faworyta. "Takiej kraksy nie widziałem"
EUROSPORT
Patryk Jaki
Patryk Jaki zaparkował na zakazie, chwilę później udzielał wywiadu. Sprawę wyjaśnia policja
WARSZAWA
Lawina w Utah
Lawina porwała 11-latkę. Dziewczynka zginęła
METEO
Pilne
Jest ruch Czarzastego w sprawie projektu prezydenta
Polska
Kard. Grzegorz Ryś na uroczystym ingresie w katedrze na Wawelu
"Niesłychany" dzień modlitwy. "Za przestępstwa, jakich żeśmy się dopuścili"
Kraków
portfel euro shutterstock_2066875919
Euro w Polsce? "Trzeźwy osąd"
BIZNES
imageTitle
Mali wymyślili fabrykę mistrzów
EUROSPORT
Unitree Go2, cyberpies
Kto zbudował psa-robota? Kłopoty uczelni na targach AI
Świat
Dzieci jednego dnia okradły troje seniorów
Ukradły hulajnogę, rower i portfel. A potem zrobiły niemałe zakupy. Para 11-latków
Trójmiasto
Szpital
Leczenie SM w zawieszeniu. Szpital nie ma za co kupić leków
Piotr Wójcik
GettyImages-2262613424
O medalach zadecydowały ułamki sekund
RELACJA
polpasiec shutterstock_2334631111
Ta wysypka może skończyć się udarem i utratą wzroku. Lekarze: zachorowalność w Polsce rośnie
Zdrowie
Viktor Orban
Orban: ci, którzy zamknęli Przyjaźń, wysadzili Nord Stream
BIZNES
Miał ponad trzy promile alkoholu w organiźmie i puste butelki w aucie
Pijany uciekał przed policją. W samochodzie miał puste butelki
Wrocław
Spotkanie ministrów obrony państw należących do grupy E5
Szef MON: od czasów zimnej wojny takiej operacji nie było
Polska
Pociągi z Deutsche Bahn zawierają azbest?
PKP Intercity i wagony z Niemiec: "tony azbestu"? Spółka wyjaśnia
Gabriela Sieczkowska
Andrzej Mountbatten-Windsor w samochodzie po przesłuchaniu
Zdjęcie obiegło świat. "Nie jest to szczególnie budujący widok"
Świat
Eric Dane
"Trudno jednoznacznie wskazać początek". Jak może objawiać się ALS?
Zdrowie
Pikieta pod bramą główną Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
Dymy, bębny i syreny. Walczą o zabrane im 500 złotych miesięcznie
Katowice
Śnieżyca w Sapporo
Atak zimy. Setki zamkniętych szkół, paraliż na kolei
METEO
Narendra Modi, Sam Altman, Dario Amodei
Wszyscy złapali się za ręce, tylko nie oni
BIZNES
57-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Od przemytu do wynajmu domków letniskowych. Zatrzymany kolejny członek gangu
Kraków
Książę Andrzej
Były książę opuścił areszt. Co się teraz wydarzy?
Świat
shutterstock_2603716303
Wyjęli kobiecie wątrobę, usunęli olbrzymi guz i wszczepili ją z powrotem. Wielki sukces polskich lekarzy
Zdrowie
Nielegalne odpady śmieci
Kolejne osoby zatrzymane w sprawie mafii śmieciowej
Katowice
Światowe Mistrzostwa bojerów przeniesione do Dąbek
Spektakularne nagrania z lodowych jachtów. Lodowe warunki lepsze w Polsce niż w Szwecji
Szczecin
imageTitle
Całował, roztrzaskał okulary. Ojciec w amoku po występie syna
EUROSPORT
29-latek został doprowadzony do prokuratury
Podwójne zabójstwo. 29-latek doprowadzony do prokuratury
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica