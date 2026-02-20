"To niezwykle niebezpieczne". Zełenski o żołnierzach Kima w Rosji

Żołnierze, którzy walczyli w Ukrainie, otrzymali oznaczenia od Kim Dzong Una (23.08.2025) Źródło: Reuters

W piątek japońska agencja prasowa Kyodo News przeprowadziła wywiad z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Fragmenty rozmowy zostały opublikowane na profilu ukraińskiego przywódcy na portalu X. Zełenski mówił między innymi o północnokoreańskich żołnierzach w rosyjskiej armii.

"10 tysięcy północnokoreańskich żołnierzy znajduje się obecnie na terytorium Rosji. To niezwykle niebezpieczne, że zdobywają wiedzę o nowoczesnej wojnie hybrydowej" - ocenił.

Zwrócił też uwagę, że nabywają wiedzę na temat obrony przed pociskami rakietowymi i różnymi rodzajami dronów. "Uczą się teraz na terytorium Rosji, ponieważ odpowiadamy na rosyjskie ataki. Mają więc taką możliwość. Co zrobią z tą wiedzą? Na pewno mogą przywieźć te doświadczenia i wiedzę z powrotem do Korei Północnej" - przestrzegł Zełenski.

W ramach paktu o wzajemnej obronie z Rosją w 2024 roku Korea Północna wysłała około 14 tysięcy żołnierzy do walki u boku wojsk rosyjskich w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji, gdzie - według szacunków służb wywiadu Korei Południowej, Ukrainy i krajów zachodnich - do stycznia tego roku zginęło około sześciu tysięcy z tych, którzy wtedy tam dotarli.

Jak zauważa południowokoreańska agencja Yonhap, reżim w Pjongjangu stara się przedstawić ich śmierć jako bohaterski akt patriotyzmu.

"To duży kompromis"

Zełenski poruszył też w wywiadzie kwestię kompromisów wobec Rosji w kontekście rozmów pokojowych. Zapewnił, że "Ukraina jest gotowa na prawdziwe kompromisy", ale "nie za cenę niepodległości i niezależności". "Jesteśmy gotowi rozmawiać o kompromisach ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie po to, by ciągle otrzymywać ultimata od Rosji. To oni są agresorami. Wszyscy to zauważyli. To się nie zmieniło" - stwierdził.

We are ready for real compromises. But not compromises at the cost of our independence and sovereignty. We are ready to speak about compromises with the United States. But not to get ultimatums from the Russians again and again. They are the aggressor. Everybody has recognized… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2026 Rozwiń

"Dlatego już teraz naszym kompromisem jest rozmowa z agresorem o kompromisach. 'Zostańcie tam, gdzie my' - to duży kompromis. Zajęli prawie 20 procent naszego terytorium i nadal jesteśmy gotowi mówić o pokoju" - przekonywał ukraiński prezydent.

Opracował Adrian Wróbel