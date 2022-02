Wołodymyr Zełenski o sytuacji w Ukrainie. "Ostatnia noc była brutalna"

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, odrzucił w niedzielę możliwość prowadzenia z Rosją rozmów pokojowych na terytorium Białorusi. Stwierdził, że kraj ten pomógł Rosji w inwazji. Jak mówił, Ukraina stawiła opór agresorowi i odpiera jego ataki, ale walki nadal trwają. - Ostatnia noc była brutalna - stwierdził.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w niedzielę, że naród jego kraju już zasłużył na członkostwo w Unii Europejskiej. - Zniszczone rakietami i ogniem artyleryjskim budynki mieszkalne to ostateczny argument dla świata, by razem z nami powstrzymać najazd agresora. Mówię to najzupełniej otwarcie: naród Ukrainy już zasługuje i ma prawo uzyskać członkostwo w Unii Europejskiej. Będzie to kluczowy dowód poparcia dla naszego kraju – oznajmił Zełenski w nagraniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

Zełenski: to co robią okupanci podpada pod międzynarodowy trybunał

Podkreślił, że nadeszła chwila, by "raz na zawsze zamknąć wieloletnią dyskusję strategiczną" i podjąć decyzje o członkostwie Ukrainy w UE. Dodał, że omawiał już tę sprawę z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem, szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Prezydent powiedział, że Ukraina stawiła opór agresorowi i z powodzeniem odpiera jego ataki, ale walki nadal trwają. - Ostatnia noc była brutalna, ostrzeliwano infrastrukturę cywilną - mówił.

Zdaniem Zełenskiego Rosja dopuszcza się w Ukrainie działań mających oznakę ludobójstwa i należy jej odebrać prawo głosu w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. - To, co okupanci robią w Charkowie, Ochtyrce, Kijowie, Odessie i innych miastach i wsiach, podpada pod międzynarodowy trybunał – oznajmił.

Zełenski odrzucił propozycję rozmów pokojowych na Białorusi

Zełenski odrzucił w niedzielę możliwość prowadzenia z Rosją rozmów pokojowych na terytorium Białorusi, zaznaczając, że ten kraj pomógł Moskwie w inwazji. Zapewnił jednak, że jest otwarty na negocjacje, które mogłyby się odbyć w innym miejscu np. Warszawie, Bratysławie, Stambule, Budapeszcie czy Baku.

- Rozmowy w Mińsku byłyby możliwe, gdyby Rosja nie zaatakowała Ukrainy z białoruskiego terytorium - mówił Zełenski w opublikowanym na Facebooku przemówieniu, w którym odrzucił możliwość pertraktacji z Rosjanami na Białorusi.

Tworzenie legionu cudzoziemskiego

Ukraina tworzy "międzynarodowy" legion cudzoziemski dla ochotników z zagranicy - poinformował ponadto Zełenski w nagraniu.

Legion ma działać w ramach sił obrony terytorialnej. Zełenski powiedział, że są do niego zaproszeni ci, którzy chcą "przyłączyć się do oporu wobec rosyjskiego okupanta i obrony bezpieczeństwa światowego". - Będzie to kluczowy dowód waszego wsparcia dla naszego kraju - powiedział. Dodał, że chętni mogą zgłaszać się do attaché ds. wojskowych ambasad Ukrainy w swoich krajach.

Odezwa do Białorusinów

Zełenski wygłosił też odezwę do Białorusinów. - Z waszego terytorium oddziały Federacji Rosyjskiej strzelają rakietami kierowanymi na Ukrainę. Z waszego terytorium zabijane są nasze dzieci, niszczone są nasze domy, oni starają się wysadzićw powietrze wszystko, co zostało zbudowane przez dziesięciolecia - i nie tylko przez nas, ale przez naszych ojców i dziadów - mówił ukraiński prezydent. - To wszystko jest dla was, Białorusinów, praktycznym referendum. Decydujecie, kim jesteście. Decydujecie, kim chcecie być. Jak spojrzycie w oczy waszym dzieciom, jak spojrzycie w oczy swoim sąsiadom. A my jesteśmy waszymi sąsiadami. Jesteśmy Ukraińcami. Wy Białorusinami, nie Rosjanami! Dokonujecie tego wyboru teraz. Dzisiaj - podsumował Zełenski.

Rola Białorusi w ataku Rosji na Ukrainę

Przedstawiciel biura ukraińskiego prezydenta Mychajło Podolak potwierdził w niedzielę, że rosyjska delegacja przybyła już do białoruskiego Homla, by tam spotkać się z Ukraińcami, chociaż zdawała sobie sprawę z tego, że do rozmów nie dojdzie. W rozmowie z agencją Reutera określił to zachowanie jako "propagandowe".

Białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka przyznał w niedzielę, że z terytorium jego kraju wystrzelono rakiety w kierunku Ukrainy. Wezwał również Kijów do rozmów z Rosją, aby "Ukraina nie utraciła swojej państwowości".

Niedziela jest na Białorusi głównym dniem głosowania w referendum w sprawie zmian w konstytucji, wprowadzającym nowy organ - Ogólnobiałoruski Zjazd Ludowy. Zdaniem władz poprawki mają ograniczyć władzę prezydencką. Opozycja określa referendum jako "imitację i farsę", twierdzi, że zmiany będą kosmetyczne i podtrzymają rządy reżimu Łukaszenki.

