Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"

Wołodymyr Zełenski
Ołeh Biłecki o rosyjskich oskarżeniach. "W interesie Ukrainy są rafinerie i infrastruktura"
Źródło: TVN24
"Kompletnym kłamstwem" nazywa strona ukraińska oskarżenia o rzekomy atak na rezydencję Władimira Putina. Rosja już zapowiedziała zmianę stanowiska w negocjacjach pokojowych, powołując się na ten - jej zdaniem - incydent. Media zwracają uwagę, że Rosjanie nie przedstawili żadnych dowodów.

Prezydent Wołodymyr Zełenski stanowczo odrzucił oskarżenia strony rosyjskiej dotyczącej rzekomego ataku na rezydencję Władimira Putina.

"Ta historia o rzekomym 'ataku na rezydencję' to kompletne kłamstwo mające na celu usprawiedliwienie kolejnych ataków na Ukrainę, w tym na Kijów, a także odmowy Rosji podjęcia niezbędnych kroków w celu zakończenia wojny. Typowe rosyjskie kłamstwa" - napisał Zełenski na portalu X. "Co więcej, Rosjanie już w przeszłości atakowali Kijów, w tym budynek Gabinetu Ministrów" - zaznaczył.

"Ukraina nie podejmuje działań, które mogłyby podważyć dyplomację. Wręcz przeciwnie, to Rosja zawsze podejmuje takie kroki. To jedna z wielu różnic między nami" - ocenił sytuację prezydent Ukrainy.

Rosja o ataku na rezydencję Putina. Brak dowodów

Wcześniej minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Ukraina próbowała zaatakować 91 dronami państwową rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim. Dodał, że wszystkie bezzałogowce zostały zestrzelone. Jak zaznaczył portal Meduza, Ławrow nie przedstawił żadnych dowodów na te twierdzenia.

Z kolei doradca Kremla ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że prezydent USA Donald Trump został poinformowany przez Władimira Putina o próbie ataku. Putin miał ostrzec, że w wyniku tego incydentu Rosja zmieni swoje stanowisko negocjacyjne w rozmowach na temat zakończenia wojny.

"Dziwny" atak

Oskarżenia rosyjskiego MSZ skomentował na antenie TVN24 ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki. Dziennikarz ocenił, że ten atak byłby "dziwny" i nie w ukraińskim interesie.

- Ja nie byłem w Nowgorodzie, nie byłem tego świadkiem, ale mogę analizować i mogę pokazać logikę ukraińskiego wojska przez ostatnich parę miesięcy. W interesie wojska ukraińskiego na terenach Federacji Rosyjskiej są (ataki na) rafinerie, obiekty przetwarzania ropy naftowej, także flota cieni, która jest na Morzu Czarnym i dalej. Ukraina do tego się przyznaje - tłumaczył Biłecki.

Autorka/Autor: aaw/lulu

Źródło: PAP, TVN24.

Źródło zdjęcia głównego: X/@ZelenskyyUa

Udostępnij:
TAGI:
Wołodymyr ZełenskiUkrainaWładimir PutinDronyAtaki dronów
Czytaj także:
Intensywne opady śniegu, zima, późna jesień
Gruba warstwa śniegu przykryje część kraju
METEO
Karol Nawrocki i Marcin Przydacz
Oto co Nawrocki powiedział Trumpowi
Polska
imageTitle
Fenomenalny Słoweniec zmiażdżył konkurencję. Udany debiut Tomasiaka
EUROSPORT
Pożar kościoła w Lublinie
Po pożarze dachu świątynia grozi zawaleniem
Lublin
PG Silesia, przedsiębiorstwo górnicze
Protest górników. Jest porozumienie
BIZNES
Strefa Czystego Transportu w Warszawie
Od stycznia zmiany w Strefie Czystego Transportu
WARSZAWA
GettyImages-2253939085aa
Pierwszy konkurs TCS za nami. To on wygrał w Oberstdorfie (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
pilot tv telewizor shutterstock_568947829
Po skargach KRRiT wzywa do zaprzestania emisji reklamy piwa
Kultura i styl
Małgorzata Manowska
I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła decyzję o odmowie przyjęcia jej zażalenia
Wrocław
samolot
Loty posłów po Polsce kosztowały miliony. Mamy wykaz od początku kadencji
Zespół autorów
Mikołaj GątkiewiczMikołaj StępieńMonika Winiarska
imageTitle
Przebudzenia nie było. Katastrofa Żyły w Oberstdorfie
EUROSPORT
28 min
pc
Kto najwięcej latał na koszt podatnika? Przedstawiamy pięciu posłów rekordzistów
WITajcie w mojej bańce
Śnieg, śnieżyca, zawieje, zamiecie, zima
"Może sypać tak, że nie będzie widać świata". Efekt jeziora w Polsce
METEO
Kobieta twierdzi, że ktoś ukradł z bagażu jej biżuterię (zdj. ilustracyjne)
Z bagażu rejestrowanego zginęła biżuteria. Sprawę bada policja
WARSZAWA
228_8402-0015
Dziesięć godzin operacji, kilkanaście osób na sali. Pionierska przebudowa serca 3-letniego Artura
Agata Daniluk
Donald Trump
"Pozytywna" rozmowa Trumpa z Putinem. O Ukrainie
Świat
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Na granicy wydolności. Europejczycy widzą wielki problem, Polacy również
BIZNES
"Dom dobry" reż. Wojciech Smarzowski
TOP filmów polskich 2025
"WYBÓR WRONY"
Władysław Kosiniak-Kamysz i Tomasz Siemoniak
Ministrowie chcą się spotkać z prezydentem. Liczą na "pozytywną odpowiedź"
Polska
shutterstock_454891150
Co czwarty uczeń sięga po marihuanę. Nawet okazjonalne palenie wpływa na naukę i psychikę
Zdrowie
collegium humanum
Były ambasador usłyszał zarzuty. "Wszyscy podejrzani przesłuchani i skonfrontowani"
Polska
Pożar w kamienicy na Pradze
Pożar kamienicy na Pradze, nie żyje mężczyzna
WARSZAWA
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Szkoda miała wynieść ponad 13 milionów złotych. Resort składa zawiadomienie do prokuratury
BIZNES
Zderzenie trzech aut w Tarczynie
Zderzenie trzech aut, droga była zablokowana
WARSZAWA
Paralotniarz utknął na drzewie
Zniósł go silny wiatr. Paralotniarz utknął na drzewie
Trójmiasto
Mgła, zamglenia, trudne warunki na drogach
W gęstej mgle jechał z prędkością ponad 200 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
Dwa auta niedaleko torów, policja wykluczyła akt dywersji (zdjęcie ilustracyjne)
Osoby kręcące się przy torach i dwa auta w pobliżu. Sprawdzali, czy to akt dywersji
WARSZAWA
Sztorm na Bałtyku i Cofka w Usteckim Porcie (Pomorskie)
Sztormowy wiatr spiętrzy wodę. Tu mogą wystąpić podtopienia
METEO
shutterstock_2517258633
Odwołano setki lotów, utrudnienia dla ponad 100 tysięcy pasażerów
BIZNES
Sylwester, sztuczne ognie
-15 stopni Celsjusza w sylwestrową noc. Co jeszcze mówią prognozy
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica