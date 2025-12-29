Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"

Ołeh Biłecki o rosyjskich oskarżeniach. "W interesie Ukrainy są rafinerie i infrastruktura" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Prezydent Wołodymyr Zełenski stanowczo odrzucił oskarżenia strony rosyjskiej dotyczącej rzekomego ataku na rezydencję Władimira Putina.

"Ta historia o rzekomym 'ataku na rezydencję' to kompletne kłamstwo mające na celu usprawiedliwienie kolejnych ataków na Ukrainę, w tym na Kijów, a także odmowy Rosji podjęcia niezbędnych kroków w celu zakończenia wojny. Typowe rosyjskie kłamstwa" - napisał Zełenski na portalu X. "Co więcej, Rosjanie już w przeszłości atakowali Kijów, w tym budynek Gabinetu Ministrów" - zaznaczył.

Russia is at it again, using dangerous statements to undermine all achievements of our shared diplomatic efforts with President Trump's team. We keep working together to bring peace closer.



This alleged "residence strike" story is a complete fabrication intended to justify… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 29, 2025 Rozwiń

"Ukraina nie podejmuje działań, które mogłyby podważyć dyplomację. Wręcz przeciwnie, to Rosja zawsze podejmuje takie kroki. To jedna z wielu różnic między nami" - ocenił sytuację prezydent Ukrainy.

Rosja o ataku na rezydencję Putina. Brak dowodów

Wcześniej minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Ukraina próbowała zaatakować 91 dronami państwową rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim. Dodał, że wszystkie bezzałogowce zostały zestrzelone. Jak zaznaczył portal Meduza, Ławrow nie przedstawił żadnych dowodów na te twierdzenia.

Z kolei doradca Kremla ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że prezydent USA Donald Trump został poinformowany przez Władimira Putina o próbie ataku. Putin miał ostrzec, że w wyniku tego incydentu Rosja zmieni swoje stanowisko negocjacyjne w rozmowach na temat zakończenia wojny.

"Dziwny" atak

Oskarżenia rosyjskiego MSZ skomentował na antenie TVN24 ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki. Dziennikarz ocenił, że ten atak byłby "dziwny" i nie w ukraińskim interesie.

- Ja nie byłem w Nowgorodzie, nie byłem tego świadkiem, ale mogę analizować i mogę pokazać logikę ukraińskiego wojska przez ostatnich parę miesięcy. W interesie wojska ukraińskiego na terenach Federacji Rosyjskiej są (ataki na) rafinerie, obiekty przetwarzania ropy naftowej, także flota cieni, która jest na Morzu Czarnym i dalej. Ukraina do tego się przyznaje - tłumaczył Biłecki.