Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"

Prezydent Wołodymyr Zełenski stanowczo odrzucił oskarżenia strony rosyjskiej dotyczącej rzekomego ataku na rezydencję Władimira Putina.
"Ta historia o rzekomym 'ataku na rezydencję' to kompletne kłamstwo mające na celu usprawiedliwienie kolejnych ataków na Ukrainę, w tym na Kijów, a także odmowy Rosji podjęcia niezbędnych kroków w celu zakończenia wojny. Typowe rosyjskie kłamstwa" - napisał Zełenski na portalu X. "Co więcej, Rosjanie już w przeszłości atakowali Kijów, w tym budynek Gabinetu Ministrów" - zaznaczył.
"Ukraina nie podejmuje działań, które mogłyby podważyć dyplomację. Wręcz przeciwnie, to Rosja zawsze podejmuje takie kroki. To jedna z wielu różnic między nami" - ocenił sytuację prezydent Ukrainy.
Rosja o ataku na rezydencję Putina. Brak dowodów
Wcześniej minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Ukraina próbowała zaatakować 91 dronami państwową rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim. Dodał, że wszystkie bezzałogowce zostały zestrzelone. Jak zaznaczył portal Meduza, Ławrow nie przedstawił żadnych dowodów na te twierdzenia.
Z kolei doradca Kremla ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow powiedział, że prezydent USA Donald Trump został poinformowany przez Władimira Putina o próbie ataku. Putin miał ostrzec, że w wyniku tego incydentu Rosja zmieni swoje stanowisko negocjacyjne w rozmowach na temat zakończenia wojny.
"Dziwny" atak
Oskarżenia rosyjskiego MSZ skomentował na antenie TVN24 ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki. Dziennikarz ocenił, że ten atak byłby "dziwny" i nie w ukraińskim interesie.
- Ja nie byłem w Nowgorodzie, nie byłem tego świadkiem, ale mogę analizować i mogę pokazać logikę ukraińskiego wojska przez ostatnich parę miesięcy. W interesie wojska ukraińskiego na terenach Federacji Rosyjskiej są (ataki na) rafinerie, obiekty przetwarzania ropy naftowej, także flota cieni, która jest na Morzu Czarnym i dalej. Ukraina do tego się przyznaje - tłumaczył Biłecki.
