Zełenski o relacjach z Polską: Nie jestem chorągiewką. Bronię interesów swojego państwa w trakcie wojny

Nie ma biznesu w czasie wojny. Była blokada granicy, a tu chodziło o przetrwanie - oświadczył we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując stosunki polsko-ukraińskie w ostatnim czasie. - Straciliśmy setki milionów dolarów. Straciliśmy część zbiorów. Tak zaczęły się psuć nasze stosunki polityczne - wyjaśnił. Wyraził nadzieję, że nowy rząd Polski rozwiąże problem blokad na granicy. - Ta blokada jest sztuczna, jesteśmy gotowi szukać takich rozwiązań, by strona polska nie ponosiła strat - zapowiedział.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas zorganizowanej we wtorek w Kijowie konferencji prasowej odniósł się do relacji z Polską. Ocenił, że nasz kraj stracił na blokowaniu granicy z Ukrainą . - Wierzę jednak, że problem blokad da się rozwiązać – wskazał.

- Pragnę podziękować Polsce i prezydentowi ( Andrzejowi) Dudzie , a przede wszystkim polskiemu społeczeństwu za to, że jesteście z nami od samego początku wojny. Jesteście naszymi sąsiadami, przyjmowaliście naszych ludzi. Robiłem wszystko, co się da, żeby się odwdzięczyć, może nawet za mało, ale mimo wszystko jesteśmy niezmiernie wdzięczni - oświadczył.

"Ukraińcy bronią Polski własnym życiem"

- Jednak musimy też być wobec was szczerzy - dodał. Zaznaczył, że "Ukraińcy bronią Polski własnym życiem". - Nie można powiedzieć, że to tylko wy. Uważam, że jesteśmy braćmi. Uważam, że pomagaliście nam, jak tylko mogliście, to jest fakt. A my stanęliśmy też w obronie was i waszej niezależności, i dalej trwamy - powiedział Zełenski.