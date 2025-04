Wołodymyr Zełenski o "jednej z najlepszych wiadomości"

Wrona o "ukłonach w stronę Rosji i ciągłych warunkach stawianych przed Ukrainą" Źródło: TVN24

1151 dni temu rozpoczęła się zbrojna inwazja Rosji na Ukrainę. Sobotnie wydarzenia wokół tego tematu zdominował ogłoszony przez Władimira Putina rozejm wielkanocny, który - jak donoszą Ukraińcy - nie wstrzymał ataków. Prezydent Ukrainy poinformował, że do domu udało się sprowadzić 277 jeńców wojennych. Oto najważniejsze wydarzenia minionej doby wokół wojny w Ukrainie.

> Rosyjski przywódca Władimir Putin ogłosił, że od godziny 18 w sobotę (17 czasu polskiego) miał obowiązywać rozejm wielkanocny w wojnie z Ukrainą. Zawieszenie walk według niego miało potrwać do północy (godzina 23 w Polsce) z niedzieli na poniedziałek. Jak zapowiedziano, rosyjskie wojska miały się stosować do rozejmu, jeśli strona ukraińska postąpi tak samo.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał po godzinie 20.15 w sobotę (czyli już w okresie, kiedy miałby obowiązywać tymczasowy rozejm), że według raportów wojskowych "rosyjskie operacje szturmowe trwają na kilku odcinkach linii frontu, a rosyjski ostrzał artyleryjski nie ustał". W niedzielę rano Wołodymyr Zełenski poinformował, że siły ukraińskie odnotowały wiele przypadków rosyjskich ostrzałów i prób ataku wzdłuż linii frontu.

> W sprawie rozejmu głos zabrała też Komisja Europejska i państwa takie jak Włochy czy Wielka Brytania. Wydała oświadczenie, w którym napisano, że Kreml mógłby zakończyć wojnę w każdej chwili, gdyby naprawdę tego chciał.

> W ramach wymiany jeńców 277 żołnierzy powróciło do Ukrainy z rosyjskiej niewoli - powiadomił Zełenski. Dodał, że od początku pełnowymiarowej wojny udało się sprowadzić do kraju 4552 osoby, zarówno żołnierzy, jak i cywilów. "Nasi są w domu, jedna z najlepszych wiadomości, jakie mogą być" - przekazał prezydent.

> Prezydent USA Donald Trump został zapytany przez dziennikarkę podczas piątkowej konferencji Białym Domu, czy uważa, że Rosja "rozgrywa go" w toczących się od miesięcy pertraktacjach mających doprowadzić do końca wojny. - Nikt mnie nie rozgrywa, staram się pomóc - odparł. Twierdząco odpowiedział też na pytanie, czy zgadza się z wypowiedzią sekretarza stanu Marco Rubio, że USA są gotowe zrezygnować z prób osiągnięcia pokoju między Ukrainą i Rosją, jeśli w najbliższym czasie nie będzie sygnałów, że jest to osiągalne.

> Rosyjski sąd skazał na dwa lata i osiem miesięcy więzienia 19-letnią Darię Kozyrewą, która protestowała przeciwko wojnie na Ukrainie - poinformował niezależny portal Mediazona. Kobieta do głoszenia antywojennych haseł wykorzystywała XIX-wieczną poezję i graffiti.