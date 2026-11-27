Świat Wołodymyr Zełenski o Donaldzie Trumpie. "To dziwne, że nazywa Putina swoim przyjacielem" Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Radosław Sikorski o spotkaniu Trump-Putin: wywołuje u nas pewien niepokój Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

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W opublikowanym w czwartek wieczorem wywiadzie dla BBC ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski wyraził frustrację podejściem administracji Donalda Trumpa do wojny w Ukrainie. Wskazał między innymi na opóźnienia w dostawach systemów antyrakietowych Patriot. Jak mówił wcześniej Zełenski, Kijów "od niemal miesiąca czeka na podpis pana Hegsetha". - Mamy duży, bardzo duży niedobór tych pocisków - powiedział. - A braki pocisków to ludzkie życia - podkreślił.

Dodał jednak, że ukraińskie wojsko jest w stanie obecnie zniszczyć około 70 procent najszybszych rosyjskich dronów i wskaźnik ten stale się poprawia. - Szkoda, że skupili się na Bliskim Wschodzie i tam kierują większe siły. To przykre. Mamy w związku z tym mnóstwo pytań - mówił Zełenski.

W ostatnim czasie dochodziło również do długotrwałych zakłóceń systemu satelitarnego Starlink, który Ukraina wykorzystuje do namierzania nadlatujących rosyjskich rakiet i dronów. Zełenski określił je wtedy mianem "masowego zjawiska".

- Czyja to była decyzja? - zapytało BBC. - Technicznie SpaceX. A politycznie - nie wiem, naprawdę. To przypomina ping-ponga. Pytamy jedną stronę, a oni odsyłają do drugiej - odparł.

Zełenski o negocjacjach pokojowych

Prezydent Ukrainy skomentował także ostatnią rundę rozmów pokojowych, która odbyła się na początku tego miesiąca w Abu Zabi. Negocjacje nie przyniosły wyraźnego postępu. - Im więcej wiemy, tym więcej pojawia się problemów - powiedział. Zaznaczył, że wznowienie negocjacji planowane jest na grudzień.

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Zełenski podkreślił też, że nadal nie jest jasne, czy - wbrew zapowiedziom amerykańskich wysłanników Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa - w kolejnych rozmowach wezmą udział przedstawiciele państw europejskich. Jego zdaniem Kreml cały czas sprzeciwia się temu. Zaapelował przy tym do Stanów Zjednoczonych, by potwierdziły swoją pozycję państwa silnego, cieszącego się "władzą i szacunkiem".

- Jeśli ktoś stara się zachować neutralność wobec agresora, oznacza to, że wspiera zarówno ofiary, jak i samego agresora. To niewłaściwe - stwierdził.

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Trump nazywa Putina "przyjacielem"

Zełenski odniósł się również do słów Donalda Trumpa, który podczas szczytu w Chinach nazwał rosyjskiego przywódcę "swoim przyjacielem". Trump opublikował również w mediach społecznościowych swoje zdjęcie z Putinem opatrzone takim samym podpisem.

- Oczywiście to decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale jest to dziwne. Putin jest agresorem i mordercą, nie może być przyjacielem. Po prostu nie może - powiedział Zełenski. Dodał, że to tak, "jakby robić sobie zdjęcie z Adolfem Hitlerem w czasie II wojny światowej".

Grafika opublikowana przez Trumpa w serwisie Truth Social Źródło zdjęcia: Truth Social

Rosyjskie ataki na Kijów

Prezydent Ukrainy przyznał też, że jego kraj przygotowuje się na trudną i niebezpieczną zimę. W związku z ostatnimi atakami na Kijów część mieszkańców opuściła miasto, a wiele firm zostało zamkniętych z powodu przerw w dostawach prądu i ataków na infrastrukturę logistyczną. Regularnie atakowane są między innymi mosty na Dnieprze.

- Oczywiście Rosja chce żebyśmy uciekli, ale my będziemy bronić naszej stolicy wszelkimi sposobami - powiedział. Potrzebujemy naszej stolicy. Bez stolicy nie ma państwa - podkreślił.