Zełenski: nie było dnia, byśmy nie czuli wdzięczności

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że nie było dnia, by Ukraina nie czuła wdzięczności wobec Stanów Zjednoczonych za ich wsparcie. Obiecał także zwiększyć wysiłki dyplomatyczne, by naprawić relacje z Waszyngtonem.

W niedzielę Zełenski oświadczył, że jest gotów, by podpisać z USA umowę o eksploatacji ukraińskich złóż mineralnych. Wyraził też nadzieję, że jego relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem mogą zostać odbudowane. - Co się tyczy uratowania tych relacji, to sądzę, że będą kontynuowane. Nie uważam jednak za właściwe, aby takie dyskusje odbywały się całkowicie otwarcie. Nie myślę, aby format tego, co się wydarzyło, przyniósł coś pozytywnego lub wzbogacającego nas jako partnerów - oświadczył ukraiński przywódca.