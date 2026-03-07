Wołodymyr Zełenski na wschodzie Ukrainy. "Tutaj Rosjanie przygotowują ofensywę"

Bianka Zalewska o wojnie w Ukrainie. "Oni wiedzą, że albo będą walczyć, albo ich nie będzie" Źródło: TVN24

- Rosjanie nie rezygnują z wojny i tutaj, w obwodzie donieckim, przygotowują na wiosnę ofensywę. To ważne, aby nasze pozycje były silne - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wideo opublikowanym w komunikatorze Telegram.

Prezydent zaznaczył, jak istotne jest odpowiednie zaopatrzenie brygad,. Dodał, że "obrońcy trzymają się godnie". - I właśnie tak będzie trzymać się nadal nasz kraj, nasza dyplomacja, nasz naród - mówił.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w obwodzie donieckim Źródło: X/ZelenskyyUa

- Wszyscy nasi partnerzy w Ameryce, w Europie, gdziekolwiek, powinni jasno rozumieć, że Putin, irański reżim, Korea Północna, Łukaszenka i im podobni przyjaźnią się tylko po to, by robić to samo, co z naszym Donbasem, wszędzie tam, gdzie zechcą - stwierdził.

Szef państwa ukraińskiego powiedział, że "zło trzeba powstrzymać i to robią Ukraińcy w Donbasie".

Command post of the 81st Separate Airmobile Slobozhanska Brigade. The warriors are currently defending Slovyansk from the north – the Yampil and Siversk directions. I spoke with the defenders and presented them with state awards. I thank the fighters for their service. The… pic.twitter.com/xACvfvfbw0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2026 Rozwiń Źródło: X

Rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow w komunikatorze WhatsApp doprecyzował, że wideo prezydenta zostało nagrane w Drużkiwce, która należy do grupy miast - obok Kramatorska, Słowiańska i Konstantynówki - które tworzą linię ukraińskich twierdz w północnej części obwodu donieckiego.

Kontrola nad tymi miastami pozwala władzom w Kijowie utrzymywać zaplecze logistyczne, dowodzenie i zaopatrzenie dla wojsk walczących na wschodzie. Ich utrata mogłaby otworzyć Rosji drogę do dalszych operacji w głąb Ukrainy.

