Wołodymyr Zełenski na wschodzie Ukrainy. "Tutaj Rosjanie przygotowują ofensywę"

- Rosjanie nie rezygnują z wojny i tutaj, w obwodzie donieckim, przygotowują na wiosnę ofensywę. To ważne, aby nasze pozycje były silne - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wideo opublikowanym w komunikatorze Telegram.
Prezydent zaznaczył, jak istotne jest odpowiednie zaopatrzenie brygad,. Dodał, że "obrońcy trzymają się godnie". - I właśnie tak będzie trzymać się nadal nasz kraj, nasza dyplomacja, nasz naród - mówił.
- Wszyscy nasi partnerzy w Ameryce, w Europie, gdziekolwiek, powinni jasno rozumieć, że Putin, irański reżim, Korea Północna, Łukaszenka i im podobni przyjaźnią się tylko po to, by robić to samo, co z naszym Donbasem, wszędzie tam, gdzie zechcą - stwierdził.
Szef państwa ukraińskiego powiedział, że "zło trzeba powstrzymać i to robią Ukraińcy w Donbasie".
Rzecznik prezydenta Ukrainy Serhij Nykyforow w komunikatorze WhatsApp doprecyzował, że wideo prezydenta zostało nagrane w Drużkiwce, która należy do grupy miast - obok Kramatorska, Słowiańska i Konstantynówki - które tworzą linię ukraińskich twierdz w północnej części obwodu donieckiego.
Kontrola nad tymi miastami pozwala władzom w Kijowie utrzymywać zaplecze logistyczne, dowodzenie i zaopatrzenie dla wojsk walczących na wschodzie. Ich utrata mogłaby otworzyć Rosji drogę do dalszych operacji w głąb Ukrainy.
Opracował Adam Styczek
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: X/ZelenskyyUa