Świat Zełenski miał się spotkać z szefem CIA. Tajemnicza rozmowa Oprac. Kuba Koprzywa |

Rozmowy delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w Kijowie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Vladyslav Musiienko, SHAWN THEW/PAP/EPA

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Do spotkania doszło w poniedziałek - przekazało jedno ze źródeł. Drugie poinformowało, że rozmowa odbyła się w czasie, gdy ich samoloty były tankowane, jednak nie podało konkretnej daty. Oba źródła, zastrzegając sobie anonimowość ze względu na poufny charakter sprawy, odmówiły ujawnienia szczegółów rozmowy.

Wołodymyr Zełenski i John Ratcliffe Źródło zdjęcia: Vladyslav Musiienko, SHAWN THEW/PAP/EPA

Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem

Do spotkania miało dojść podczas podróży Zełenskiego do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ. We wtorek po południu prezydent Ukrainy ma spotkać się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Niespełna miesiąc temu szef CIA John Ratcliffe złożył nieoczekiwaną wizytę w Moskwie, gdzie rozmawiał z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

Podróż Ratcliffe’a na pokładzie wojskowego transportowca była pierwszą wizytą szefa CIA w Moskwie, o której publicznie wiadomo, od 2021 roku, kiedy jego poprzednik Bill Burns spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, by ostrzec go przed realizacją planów najazdu na Ukrainę.

"Wizyta Johna Ratcliffe'a w Moskwie miała charakter rutynowy i nie była częścią żadnej szerszej inicjatywy" - oznajmił na początku września sekretarz stanu USA Marco Rubio.

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