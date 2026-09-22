Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zełenski miał się spotkać z szefem CIA. Tajemnicza rozmowa

|
Wołodymyr Zełenski John Ratcliffe
Rozmowy delegacji ukraińskiej i amerykańskiej w Kijowie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Vladyslav Musiienko, SHAWN THEW/PAP/EPA
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Wołodymyr Zełenski miał spotkać się z szefem CIA Johnem Ratcliffe'em - podała agencja Reuters. Do rozmowy doszło na lotnisku Shannon w Irlandii - przekazały źródła zaznajomione ze sprawą.

Do spotkania doszło w poniedziałek - przekazało jedno ze źródeł. Drugie poinformowało, że rozmowa odbyła się w czasie, gdy ich samoloty były tankowane, jednak nie podało konkretnej daty. Oba źródła, zastrzegając sobie anonimowość ze względu na poufny charakter sprawy, odmówiły ujawnienia szczegółów rozmowy.

Wołodymyr Zełenski i John Ratcliffe
Wołodymyr Zełenski i John Ratcliffe
Źródło zdjęcia: Vladyslav Musiienko, SHAWN THEW/PAP/EPA

Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem

Do spotkania miało dojść podczas podróży Zełenskiego do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ. We wtorek po południu prezydent Ukrainy ma spotkać się tam z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Niespełna miesiąc temu szef CIA John Ratcliffe złożył nieoczekiwaną wizytę w Moskwie, gdzie rozmawiał z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergiejem Naryszkinem oraz dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandrem Bortnikowem.

Podróż Ratcliffe’a na pokładzie wojskowego transportowca była pierwszą wizytą szefa CIA w Moskwie, o której publicznie wiadomo, od 2021 roku, kiedy jego poprzednik Bill Burns spotkał się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, by ostrzec go przed realizacją planów najazdu na Ukrainę.

"Wizyta Johna Ratcliffe'a w Moskwie miała charakter rutynowy i nie była częścią żadnej szerszej inicjatywy" - oznajmił na początku września sekretarz stanu USA Marco Rubio.

OGLĄDAJ: Szef CIA w Moskwie, potem raport dla Tuska. Co wiedzą Amerykanie?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, Reuters
Udostępnij:
Tagi:
Wołodymyr ZełenskiCIAIrlandialotniskoDonald Trump
Czytaj także:
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Kolejny zatrzymany w sprawie Zondacryto
Polska
Zespół medyczny mężczyźni lekarze chirurdzy medycy operacja bariatryczna chirurgia brzucha
Sukces bez kontynuacji? Eksperci chwalą KOS-BAR, ale go już nie ma
Piotr Wójcik
imageTitle
Nie żyje utalentowany skoczek. "Tragiczny wypadek"
EUROSPORT
54 min
pc
Lewica "obsiadła" OHP? Biejat: to nadużycie, mówimy o promilu osób
News Michalskiego
Zaginiona Emilia Koprowska
Nowy trop w sprawie zaginięcie Emilii Koprowskiej. Znaleźli jej plecak
Zachodniopomorskie
abw
"Przygotowywał masowy zamach terrorystyczny". Zatrzymany przez ABW
Polska
polska centrum handlowe zakupy shutterstock_287336342
Nowe dane ze sklepów
BIZNES
Presley Walker Gerber
Śmierć syna Cindy Crawford. Oświadczenie policji
Kultura i styl
imageTitle
Kolejna rywalka Chwalińskiej zasłynęła dramatycznym apelem
EUROSPORT
Calin Georgescu zatrzymany z związku z zarzutami o oszustwo
Dochodzenie w sprawie grupy przestępczej. Zatrzymany niedoszły prezydent
Świat
Schron pod basenem we Wrzeszczu. Prace są zaawansowane
Pod miejskim basenem będzie mogło się schronić 400 osób
Trójmiasto
Amerykańska baza antyrakietowa w Redzikowie
Dron w pobliżu bazy wojskowej w Redzikowie. "Obserwacja pod pełną kontrolą"
Pomorze
jfk airport lotnisko nowy jork shutterstock_1818136
Paraliż na lotniskach. Awaria łącza i przecięty kabel
BIZNES
Donald Trump
Ostra reakcja na słowa Trumpa. "Kupowanie splamionego krwią potażu"
BIZNES
Psa próbowali złapać m.in. policjanci z Piekar Śląskich
Błąkał się po drodze, dwa dni próbowali schwytać rannego psa
Katowice
imageTitle
Znów potrącony przez samochód. "Silne uderzenie w górną część ciała"
EUROSPORT
Tajfun Dujuan sieje spustoszenie w Japonii
Tajfun Dujuan uderzył. Cztery osoby nie żyją
METEO
Mateusz Morawiecki
Wyzwiska na prawicy lecą w obie strony. Nikt się nie zatrzymuje
Patryk Michalski
Kradli i legalizowali Toyoty. Policjanci rozbili dwie "dziuple samochodowe"
Wywozili auta na lawecie. Nawet ich nie otwierali. Zatrzymania za kradzieże
WARSZAWA
Donald Trump i Emmanuel Macron
Macron po spotkaniu z Trumpem. "Odbyliśmy długą rozmowę na temat Ukrainy i Rosji"
BIZNES
Piasecki Michał Dworczyk
Dworczyk wyrzucony z PiS? "Jeżeli tak jest, to w zacnym towarzystwie"
Polska
Obwód dniepropietrowski
Zmasowany atak Rosji. Kilka osób nie żyje
Świat
imageTitle
Wyszła na trening, nie wróciła. Opłakują biegaczkę
EUROSPORT
Kancelaria Sejmu zakupiła obraz Witkacego
Zakup obrazu za 276 tysięcy złotych podzielił Sejm
Łukasz Łubian
Karol Nawrocki
Prezydent Nawrocki powołuje specjalnego przedstawiciela. "Z pewnością będzie bardzo ważne"
BIZNES
Fioletowe i różowe plamy na powierzchni Marsa - zdjęcie z sondy Mars Express
Mars nie jest tylko czerwony. Zdjęcie
METEO
Będą wstrzymane dostawy ciepła (zdjęcie ilustracyjne)
406 budynków bez ciepłej wody. Modernizacja sieci
WARSZAWA
Donald Trump
Trump po wyrzuceniu mediów uruchomił własną telewizję
Świat
38 min
pc
Kto ma rację w sporze o Kornela Morawieckiego?
Kultura polityczna
W sprawie aresztowany został 51-latek, obywatel Meksyku
Telefon w koszu na śmieci, nagrywał kobiety korzystające z toalety
Olsztyn

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica