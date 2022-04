Zełenscy rozdzieleni od ponad miesiąca. Rozmawiają tylko przez telefon

Pierwsza dama Ukrainy napisała, że jej mąż, przewodząc narodowi w czasie wojny, "wykazuje te same cechy", które przejawia jako "wspaniały ojciec". "On się nie zmienił. Po prostu więcej ludzi zobaczyło go moimi oczami" - przekonywała Zełenska.

Gdzie przebywa Ołena Zełenska?

Na początku lutego, gdy portal Ukraińska Prawda donosił, że oligarchowie uciekają z kraju prywatnymi samolotami, na portalach społecznościowych pojawiły się informacje, że prezydent wysłał żonę i dzieci do Włoch. 14 lutego podczas konferencji prasowej po spotkaniu z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem padło o to pytanie. - Moja rodzina jest zawsze ze mną, zawsze z Ukrainą, i mówię to bez patosu. Jestem prezydentem, moja żona to nie tylko żona, ona jest pierwszą damą i powinna dawać przykład - oświadczył Zełenski. - Obywatel to nie ten, który ma paszport, ale ten, który jest dziś w Ukrainie - dodał.