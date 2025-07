Zełenski i Trump zadowoleni. "Najlepsza rozmowa"

Zełenski po rozmowach z Trumpem: nie ufamy Rosji, chcemy zawieszenia broni jako pierwszego kroku Źródło: TVN24BiS

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek portal Axios, powołując się na swoje "wtajemniczone źródła" podał, że Trump i Zełenski odbyli "dobrą rozmowę", która trwała około 40 minut. Głównym tematem miały być ukraińskie potrzeby w obszarze obrony powietrznej.

Zełenski: najlepsza rozmowa

- To była chyba najlepsza, najbardziej produktywna rozmowa, jaką odbyliśmy - mówił o piątkowej rozmowie z Donaldem Trumpem Wołodymyr Zełenski.

- Omówiliśmy kwestie obrony powietrznej i jestem wdzięczny za chęć pomocy. System Patriot jest kluczem do obrony przed zagrożeniami - mówił prezydent Ukrainy. Dodał, że podczas rozmowy prezydenci omówili też "kilka innych ważnych kwestii".

Konwersację dobrze ocenił też w rozmowie z dziennikarzami prezydent USA. Pytany, czy Stany Zjednoczone zgodziłyby się dostarczyć Ukrainie więcej pocisków Patriot, powiedział: - Będą ich potrzebować do obrony, są dość mocno atakowani.

Trump rozmawiał z Zełenskim

Była to pierwsza rozmowa liderów USA i Ukrainy od czasu wstrzymania amerykańskich dostaw niektórych typów amunicji, w tym rakiet do systemów Patriot. - Trump powiedział, że chce pomóc w obronie powietrznej i że sprawdzi, co zostało wstrzymane, jeśli cokolwiek - przekazało Axios jedno ze źródeł.