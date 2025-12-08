Logo strona główna
Świat

E3 + Zełenski. Rozmowy w Londynie

Keith Starmer wita Wołodymyra Zełenskiego
Maciej Woroch o spotkaniu liderów europejskich państw
Źródło: tvn24
Przywódcy Ukrainy, Francji i Niemiec przybyli do Londynu. Tematem ich rozmów z premierem Wielkiej Brytanii są trwające negocjacje pokojowe w sprawie zakończenia wojny, którą wywołała Rosja.

Wołodymyr Zełenski, Emmanuel Macron i Friedrich Merz omawiają w poniedziałkowe popołudnie "kolejne kroki" i status "trwających negocjacji pokojowych", goszcząc w siedzibie Keira Starmera - przekazało tuż przed spotkaniem biuro brytyjskiego szefa rządu.

Londyn i dalsze negocjacje

Dyskusja na Downing Street początkowo odbyła się w gronie państw grupy E3, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Następnie do liderów dołączył prezydent Ukrainy.

Po tych spotkaniach politycy mają przeprowadzić rozmowę telefoniczną z przywódcami Finlandii i Włoch, a także NATO i Unii Europejskiej.

Po południu Zełenski opuści Londyn i uda się do Brukseli, gdzie wieczorem spotka się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, a następnie z przewodniczącą Komisji Europejską Ursulą von der Leyen.

Brak wspólnego frontu i jasnych gwarancji bezpieczeństwa

Przed spotkaniem Wołodymyr Zełenski wyraził obawy związane z integralnością terytorialną Ukrainy. W poniedziałek w rozmowie z agencją Bloomberga prezydent Ukrainy stwierdził, że istnieją "wizje USA, Rosji i Ukrainy" na temat tego, jak rozwiązać problemy terytorialne w ramach przyszłego porozumienia pokojowego, i dotąd nie ma jednolitego stanowiska w sprawie Donbasu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Trump skrytykował Zełenskiego. "Jestem rozczarowany"
Zełenski
Zełenski "nie przeczytał" ważnego dokumentu? Możliwy powód
Giorgia Meloni
Meloni wsparła Zełenskiego

Kolejnym problemem są gwarancje bezpieczeństwa wobec ponownej rosyjskiej agresji. Zełenski, który udzielił agencji wypowiedzi telefonicznej, potwierdził, że Ukraina naciska na zawarcie odrębnego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z zachodnimi sojusznikami, przede wszystkim z USA. - Jest jedno pytanie, na które ja – i wszyscy Ukraińcy – chcemy uzyskać odpowiedź: co zrobią nasi partnerzy, jeśli Rosja ponownie rozpocznie wojnę? – zapytał Zełenski.

OGLĄDAJ: "Cyniczny uśmiech" Putina. Jest gotowy na nową wojnę?
Władimir Putin

"Cyniczny uśmiech" Putina. Jest gotowy na nową wojnę?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aaw/adso

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ADRIAN DENNIS / POOL

Keir Starmer Friedrich Merz Emmanuel Macron Wołodymyr Zełenski Wojna w Ukrainie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica