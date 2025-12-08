E3 + Zełenski. Rozmowy w Londynie

Maciej Woroch o spotkaniu liderów europejskich państw Źródło: tvn24

Wołodymyr Zełenski, Emmanuel Macron i Friedrich Merz omawiają w poniedziałkowe popołudnie "kolejne kroki" i status "trwających negocjacji pokojowych", goszcząc w siedzibie Keira Starmera - przekazało tuż przed spotkaniem biuro brytyjskiego szefa rządu.

Londyn i dalsze negocjacje

Dyskusja na Downing Street początkowo odbyła się w gronie państw grupy E3, czyli Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Następnie do liderów dołączył prezydent Ukrainy.

Po tych spotkaniach politycy mają przeprowadzić rozmowę telefoniczną z przywódcami Finlandii i Włoch, a także NATO i Unii Europejskiej.

Po południu Zełenski opuści Londyn i uda się do Brukseli, gdzie wieczorem spotka się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, a następnie z przewodniczącą Komisji Europejską Ursulą von der Leyen.

Brak wspólnego frontu i jasnych gwarancji bezpieczeństwa

Przed spotkaniem Wołodymyr Zełenski wyraził obawy związane z integralnością terytorialną Ukrainy. W poniedziałek w rozmowie z agencją Bloomberga prezydent Ukrainy stwierdził, że istnieją "wizje USA, Rosji i Ukrainy" na temat tego, jak rozwiązać problemy terytorialne w ramach przyszłego porozumienia pokojowego, i dotąd nie ma jednolitego stanowiska w sprawie Donbasu.

Kolejnym problemem są gwarancje bezpieczeństwa wobec ponownej rosyjskiej agresji. Zełenski, który udzielił agencji wypowiedzi telefonicznej, potwierdził, że Ukraina naciska na zawarcie odrębnego porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa z zachodnimi sojusznikami, przede wszystkim z USA. - Jest jedno pytanie, na które ja – i wszyscy Ukraińcy – chcemy uzyskać odpowiedź: co zrobią nasi partnerzy, jeśli Rosja ponownie rozpocznie wojnę? – zapytał Zełenski.

