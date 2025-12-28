Logo strona główna
Świat

Trump i Zełenski będą rozmawiać o przyszłości Ukrainy

Trump, Zełenski
Trump spotka się z Zełenskim na Florydzie
Źródło: TVN24
W niedzielę wieczorem czasu polskiego ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w jego rezydencji na Florydzie. Mają rozmawiać na temat możliwego porozumienia pokojowego w Ukrainie. W sobotę Zełenski odwiedził Kanadę i spotkał się z premierem Markiem Carneyem.

W ZWIĄZKU Z ROZMOWĄ WOŁODYMYRA ZEŁENSKIEGO Z DONALDEM TRUMPEM W NIEDZIELĘ WIECZOREM WYDANIE SPECJALNE W TVN24 I TVN24+

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Stanów Zjednoczonych w nocy z soboty na niedzielę. "Dobry wieczór Florydo!" - napisał na X wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Serhij Kysłyca, dołączając do tekstu zdjęcie samolotu z nazwiskiem prezydenta USA na kadłubie.

Jak poinformował PAP, powołując się na informację Białego Domu, spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w rezydencji Donalda Trumpa na Florydzie ma rozpocząć się dwie godziny wcześniej niż planowano, czyli o 13 czasu lokalnego (19 czasu polskiego).

 Premier Kanady: dodatkowa pomoc dla Ukrainy

W sobotę prezydent Ukrainy odwiedził Kanadę, gdzie spotkał się z premierem Markiem Carney'em.

Szef kanadyjskiego rządu poinformował, że władze w Ottawie przekażą Ukrainie dodatkowe 2,5 miliarda dolarów kanadyjskich pomocy gospodarczej.

Według komunikatu biura prasowego premiera Kanady, przekazane środki będą wsparciem dla pożyczek, gwarancji i obsługi długu. Nowa pomoc umożliwi MFW przekazanie Ukrainie nowej pożyczki wynoszącej 8,4 miliarda dolarów kanadyjskich (6,07 miliarda dolarów amerykańskich), udział Kanady w rozszerzonym programie zawieszenia spłaty zobowiązań przez Ukrainę w latach 2025-2026 oraz zostanie użyta jako gwarancje pożyczek Banku Światowego poprzez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju na wsparcie odbudowy Ukrainy, a także jako gwarancja pożyczki Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na import gazu przez Ukrainę i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego.

Zełenski: przedyskutowaliśmy najważniejsze priorytety

Wcześniej w sobotę odbyła się wideokonferencja Zełenskiego z przywódcami Zachodu.

"Dziękuję przyjaciołom Ukrainy: Markowi Carney'owi, Emmanuelowi Macronowi, Alexandrowi Stubbowi, Friedrichowi Merzowi, Giorgii Meloni, Mette Frederiksen, Donaldowi Tuskowi, Dickowi Schoofowi, Jonasowi Gahrowi Stoere, Ulfowi Kristerssonowi, Antonio Coście, Ursuli von der Leyen, Markowi Rutte oraz Jonathanowi Powellowi za koordynację i wsparcie. Podczas rozmowy omówiliśmy, na jakim etapie znajduje się obecnie ścieżka dyplomatyczna. Wspólnie przedyskutowaliśmy najważniejsze priorytety. Ukraina docenia całe okazywane jej wsparcie. Jutro, po spotkaniu z prezydentem Trumpem, będziemy kontynuować rozmowę" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

"Potrzebne są silne pozycje zarówno na froncie, jak i w dyplomacji, aby Putin nie mógł manipulować i unikać realnego oraz sprawiedliwego zakończenia wojny. Świat ma wystarczające możliwości, by zagwarantować bezpieczeństwo i pokój. Dziękuję!" - napisał Zełenski.

"Pełne poparcie" europejskich liderów

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekazał, że podczas wideokonferencji liderzy zapewnili ukraińskiego prezydenta o "pełnym poparciu" przed jego spotkaniem z Donaldem Trumpem. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała, że Unia Europejska popiera wszelkie inicjatywy prowadzące do sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie, który zachowa suwerenność i integralność terytorialną tego kraju.

Tusk: kluczowe są gwarancje bezpieczeństwa

Premier Donald Tusk przekazał po sobotniej wideokonferencji, że wszyscy jej uczestnicy zgodzili się, że kluczowe są gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. "Konkretne i pewne. Takie gwarancje to także bezpieczniejsza Polska" - napisał na X.

Prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Kanady Mark Carney
Prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Kanady Mark Carney
Źródło: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT HANDOUT

Potrzebna "solidna jedność poglądów"

Kancelaria włoskiej premier Giorgii Meloni w komunikacie oświadczyła, że podczas wideokonferencji mówiła ona o tym, że konieczne obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, jest zachowanie jedności stanowisk między europejskimi partnerami, Ukrainą i Stanami Zjednoczonymi, by zakończyć trwający prawie cztery lata konflikt.

"Tylko dzięki takiej solidnej jedności poglądów można postawić Rosję w obliczu jej odpowiedzialności i skłonić ją do okazania realnej gotowości do tego, by zasiąść do stołu negocjacyjnego" - głosi oświadczenie włoskiego rządu.

Zełenski gotów do referendum w sprawie granic. Stawia warunek Rosji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zełenski gotów do referendum w sprawie granic. Stawia warunek Rosji

Również w trakcie tej rozmowy prezydent Francji Emmanuel Macron potępił masowe rosyjskie ataki na Kijów i jego region, które - jak stwierdził - ukazują "kontrast" między "gotowością Ukrainy do budowania trwałego pokoju a determinacją Rosji, by przedłużać wojnę, którą sama rozpoczęła". Te słowa Macrona przytoczyła AFP, powołując się na jego otoczenie.

58 min
Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Ciekawe czasy

Autorka/Autor: mjz/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/SHAWN THEW

