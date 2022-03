Wołodymyr Zełenski do Viktora Orbana: musicie zdecydować, kogo popieracie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu adresowanym do unijnych przywódców w pewnym momencie zwrócił się bezpośrednio do Viktora Orbana. Stwierdził, że Węgry "muszą zdecydować, kogo popierają" w związku z rosyjską inwazją. - Ty się wahasz, czy mają być sankcje czy nie? Wahasz się, czy to zrobić czy nie? Wahasz się, czy handlować z Rosją czy nie? Nie ma czasu się wahać, czas decydować - zaapelował do węgierskiego premiera.