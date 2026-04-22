Świat

Ukraina gotowa do rozmów z Rosją. "W każdym formacie, w dowolnym momencie"

Łukasiewicz o tym, co zyska Ukraina na wojnie w Iranie
Wołodymyr Zełenski zadeklarował, że Ukraina jest gotowa wznowić trójstronne rozmowy pokojowe z Rosją z udziałem delegacji ze Stanów Zjednoczonych. Z kolei Kreml wyraził nadzieję, że amerykańscy wysłannicy po raz kolejny odwiedzą Moskwę.

W środę Wołodymyr Zełenski powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że trójstronne rozmowy Ukraina-USA-Rosja powinny zostać wznowione. Dodał, że strona ukraińska rozmawiała dzień wcześniej z amerykańskimi negocjatorami.

- Bardzo liczymy na wznowienie trójstronnych spotkań i powrót na drogę prowadzącą do zakończenia wojny - mówił prezydent Ukrainy. - Jesteśmy gotowi na każdy format, w dowolnym momencie - zaznaczył.

Zełenski powiedział też, że przy wyborze miejsca spotkania priorytetowo traktowane są państwa, w których takie rozmowy już się odbywały. - Turcja jest gotowa. Myślę, że Bliski Wschód, o ile obowiązuje tam zawieszenie broni, jest bezpieczny dla wszystkich - ocenił.

Rosja liczy na kolejne rozmowy z USA

Z kolei Kreml wyraził nadzieję, że wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner nadal będą odwiedzać Rosję, by omawiać potencjalne porozumienie pokojowe z Ukrainą - przekazała państwowa agencja RIA, cytowana przez Reutersa. Agencja podaje jednak, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przyznał, iż nie wiadomo, kiedy mogłaby się odbyć kolejna taka wizyta.

W poniedziałek Wołodymyr Zełenski skomentował fakt, że dotychczas dwójka amerykańskich wysłanników kilkukrotnie odwiedziła Moskwę, ale ani razu nie pojawiła się w Kijowie.

- Uważam, że ich przyjazd jest potrzebny im, a nie nam. Przyjazd do Moskwy, a nie do Kijowa nie jest oznaką szacunku, to po prostu brak szacunku - powiedział w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji ICTV.

pc

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: president.gov.ua

