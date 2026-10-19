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Świat

Wołodymyr Zełenski: kluczowe dostawy z USA są opóźnione

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Wołodymyr Zełenski
Zełenski "kozłem ofiarnym" Trumpa? Cisza i uśmiech prezydenta Ukrainy
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że część uzgodnień politycznych z USA nie została wdrożona, a dostawy niezbędnego wyposażenia z tego państwa są opóźnione. Polecił ministrom obrony i spraw zagranicznych pilne rozmowy z partnerami w sprawie wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej. - Liczymy na konkretne rezultaty - podkreślił, zapowiadając dodatkową naradę jeszcze tego samego dnia.

Wołodymyr Zełenski przekazał w poniedziałek na platformie X, że część uzgodnień politycznych dotyczących wsparcia Ukrainy nie została dotychczas wprowadzona w życie. Zwrócił również uwagę na opóźnienia po stronie amerykańskiego resortu obrony.

"Minister obrony Ukrainy, minister spraw zagranicznych oraz zespół Biura Prezydenta otrzymali pilne zadania dotyczące kontaktów z partnerami, którzy mogą jak najszybciej wesprzeć naszą obronę powietrzną. Istnieją uzgodnienia polityczne, które nie zostały zrealizowane na szczeblu roboczym. Dochodzi również do opóźnień w dostawach niektórych rodzajów niezbędnego wyposażenia na szczeblu Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych" - napisał ukraiński prezydent.

Zełenski zapowiedział, że jeszcze w poniedziałek wieczorem odbędzie się dodatkowe spotkanie poświęcone wynikom rozmów z zagranicznymi partnerami. - Liczymy na konkretne rezultaty - zaznaczył.

Szef ukraińskiej dyplomacji: decyzje mają bezpośrednie konsekwencje

Do problemów związanych z dostawami uzbrojenia odniósł się również minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha. W opublikowanym na platformie X wpisie ocenił, że Rosja wykorzystuje sytuację międzynarodową, aby kontynuować ataki na Ukrainę.

Według szefa ukraińskiej dyplomacji Moskwa ma powody sądzić, że może nadal realizować swoje cele militarne, jednocześnie korzystając z łagodzenia sankcji lub opóźnień we wprowadzaniu nowych ograniczeń gospodarczych.

"Może odrzucać działania na rzecz deeskalacji, nadal wystrzeliwać pociski balistyczne, a jednocześnie korzystać z łagodzenia sankcji lub opóźnień we wprowadzaniu ograniczeń gospodarczych. Tymczasem Ukraina napotyka na przeszkody w pozyskiwaniu pocisków przechwytujących, niezbędnych do ochrony ludności cywilnej. Decyzje te mają bezpośrednie konsekwencje w terenie" - przekazał Sybiha.

Minister podkreślił, że zdolność Rosji do prowadzenia wojny zależy zarówno od dostępnych jej zasobów finansowych, jak i od skuteczności ukraińskiej obrony powietrznej.

W jego ocenie ograniczanie rosyjskich dochodów oraz zapewnienie Ukrainie nieprzerwanych dostaw systemów przeciwlotniczych i pocisków przechwytujących powinno być traktowane jako dwa powiązane ze sobą priorytety.

Zełenski o działaniach Trumpa: próba zmuszenia Ukrainy do kapitulacji

W niedzielnym wywiadzie dla agencji Bloomberg Wołodymyr Zełenski zarzucił administracji Donalda Trumpa podejmowanie działań, które w jego ocenie mają skłonić Ukrainę do kapitulacji. Zaproponował, że Ukraina przestanie atakować rafinerie w Rosji, jeśli otrzyma więcej pocisków do wyrzutni Patriot.

Oświadczył również, że Stany Zjednoczone opóźniają dostawy pocisków przechwytujących do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot, wykorzystywanych do zestrzeliwania rosyjskich rakiet balistycznych. 

Stany Zjednoczone dostarczają obecnie Ukrainie zaledwie 12 pocisków przechwytujących do systemów Patriot miesięcznie, czyli około jednej czwartej liczby dostarczanej za administracji Joego Bidena. Za prezydentury Trumpa Amerykanie sprzedają Ukrainie te pociski, podczas gdy administracja Bidena przekazywała je bezpłatnie w ramach pomocy wojskowej.

Brytyjski "Daily Telegraph" ocenił w poniedziałek, że "kraje europejskie muszą się zmobilizować i wypełnić lukę po USA". Dziennik przekonuje, że Europa ma "gotową broń, którą może i powinna wykorzystać" - przejęcie zamrożonych w Unii Europejskich aktywów państwowych Rosji. Gazeta podkreśliła, że te pieniądze pozwoliłyby ukraińskiej armii na przykład na zakup pocisków przechwytujących, których obecny niedobór pozwala Rosji na niemal bezkarne atakowanie Ukrainy.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wołodymyr ZełenskiDonald TrumpUkraina
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