Zełenski dotarł do Brukseli. Weźmie udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej 

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dotarł do Brukseli. Zełenskiego oraz towarzyszącego mu w podróży prezydenta Francji Emmanuela Macrona powitali na lotnisku unijni liderzy - Ursula von der Leyen i Charles Michel. Ukraiński przywódca weźmie w czwartek udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej.

"Witaj w Brukseli, drogi Wołodymyrze Zełenski. W sercu europejskiej rodziny, do której należy Ukraina. Będziemy wspierać Ukrainę na każdym jej kroku w drodze do naszej Unii" - zapewniła von der Leyen.

Z lotniska Zełenski udał się do siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli, gdzie spotkał się z jego przewodniczącą Robertą Mestolą. "To historyczny dzień dla Europy" - pisała wcześniej szefowa PE, ogłaszając, że ukraiński prezydent "zwróci się do obywateli Europy z domu europejskiej demokracji"