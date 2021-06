"Dokręcanie śruby" niezależnym mediom w Polsce i na Węgrzech. Międzynarodowe organizacje piszą do Bidena

"Rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość systematycznie osłabia niezależne media w Polsce" - napisały w liście do prezydenta Joe Bidena organizacje monitorujące wolność mediów na świecie. Organizacje zaapelowały do amerykańskiego przywódcy, by wsparł wysiłki mające na celu "zagwarantowanie pluralizmu mediów i niezależnego dziennikarstwa" w Polsce i na Węgrzech.

"Przy okazji pańskiej wizyty w Brukseli na spotkaniu z partnerami z Unii Europejskiej i NATO, Media Freedom Rapid Response pragnie zwrócić pańską uwagę na poważne pogorszenie się wolności mediów w niektórych europejskich krajach, co poważnie zagraża rządom prawa stanowiącym podwaliny naszych demokracji i wzajemnego bezpieczeństwa" - napisano w liście do prezydenta Joe Bidena.

Sygnatariusze listu - International Press Institute, European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), European Federation of Journalists (EFJ), OBC Transeuropa (OBCT) - zwrócili uwagę, że szczególnie niepokoi ich sytuacja w Polsce i na Węgrzech, gdzie "rządy weszły na trwałą ścieżkę erozji pluralizmu mediów i uciszania krytycznego dziennikarstwa poprzez proces przejmowania mediów przez państwo".

"Wolność i pluralizm mediów oraz demokracja nie są czymś danym raz na zawsze" Media For Freedom Summit

"Dokręcanie śruby" niezależnym mediom

Sygnatariusze listu zwrócili uwagę, że w Polsce "rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość systematycznie osłabia niezależne media, w tym należące do zagranicznych właścicieli, jak na przykład TVN24". Jako przykłady "dokręcania śruby" niezależnym mediom w Polsce wymieniono między innymi "propozycję nowego podatku od reklam, dyskryminacyjne wykorzystywanie reklam państwowych i szereg dokuczliwych procesów sądowych przeciwko krytycznym mediom".

W piśmie przywołano również kwestię przejęcia przez PKN Orlen grupy Polska Press, które "już doprowadziło do czystek w redakcjach mediów regionalnych wydawcy".

"To nie są odosobnione przypadki. Wolność mediów jest pod rosnącą presją, populistyczni politycy na całym świecie i w Europie wykorzystują siłę władzy do atakowania wolności słowa" - czytamy. W opinii autorów zagraża to "demokracji i rządom prawa, które są podwalinami relacji transatlantyckich".

Zwrócono uwagę, że Stany Zjednoczone od dawna są liderem obrony wolności słowa i wolności prasy na świecie. Sygnatariusze wezwali, by w związku z tym prezydent USA wsparł wysiłki, których celem jest "zagwarantowanie pluralizmu mediów i niezależnego dziennikarstwa" w Polsce i na Węgrzech.

Autor:ft

Źródło: ECPMF