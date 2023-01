Zełenski: walczymy o Europę dla nas i dla kolejnych pokoleń

- Każdy z nas wykonuje to, co jest naszym obowiązkiem, wszyscy szczerze walczymy o Europę, to bardzo ważna bitwa. Walczymy o Europę dla nas i dla kolejnych pokoleń, gdzie będziemy mogli żyć w Europie wartości - mówił dalej. - To jest nasza i wasza bitwa, musimy w niej zwyciężyć - podkreślił.