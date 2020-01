Amerykańska blokada. Rosjanie bez dostępu do pola naftowego

Żołnierze USA mieli według relacji Anatolii zwrócić się do rosyjskich wojskowych, by zawrócili do miasta Amuda w tej samej muhafazie. Rosjanie musieli powrócić do miejsca, z którego wyruszyli, ponieważ ich droga do Rumejlan, gdzie mieści się amerykańska baza lotnicza, została zablokowana - pisze turecka agencja.