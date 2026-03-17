Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

200 żołnierzy USA rannych w wojnie z Iranem

Wojsko USA atakuje Iran
Donald Trump kontynuuje wojnę z Iranem
Źródło: Przemysław Kaleta/Fakty po Południu TVN24
Rzecznik amerykańskiego Dowództwa Centralnego poinformował w poniedziałek, że 200 amerykańskich żołnierzy zostało rannych od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem. "Zdecydowana większość" tych obrażeń była według niego "niegroźna".

Od początku wojny z Iranem rannych zostało 200 amerykańskich żołnierzy, w tym 10 poważnie - poinformował rzecznik amerykańskiego Dowództwa Centralnego (Centcom) kpt. Tim Hawkins, cytowany przez ABC News.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: USA straciły w Iraku powietrzny tankowiec

"Zdecydowana większość" tych obrażeń była "niegroźna", a ponad 180 żołnierzy powróciło do służby - przekazał rzecznik w oświadczeniu dla The Hill. Obrażenia, których doznali żołnierze, to między innymi oparzenia, urazy mózgu i rany od odłamków.

Wojsko USA atakuje Iran
Wojsko USA atakuje Iran
Źródło: U.S. Central Command

USA ponoszą straty w wojnie z Iranem

Tydzień temu Pentagon informował, że około 140 amerykańskich żołnierzy zostało rannych od wybuchu konfliktu, a 108 z nich powróciło do służby. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell podał wówczas, że ośmiu żołnierzy jest ciężko rannych.

Sześciu amerykańskich żołnierzy zginęło w niedawnej katastrofie samolotu tankującego KC-135 nad zachodnim Irakiem, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych po stronie USA do 13.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ambasada USA zaatakowana. Wzywają do opuszczenia kraju

Ambasada USA zaatakowana. Wzywają do opuszczenia kraju

Amerykańsko-włoska baza zaatakowana dronem. Są straty

Amerykańsko-włoska baza zaatakowana dronem. Są straty

Od rozpoczęcia operacji (28 lutego) armia amerykańska zaatakowała ponad siedem tysięcy celów w Iranie i uszkodziła lub zatopiła ponad 100 irańskich jednostek pływających - poinformował Centcom w aktualizacji z poniedziałku. Armia amerykańska podała, że ​​w wojnie na Bliskim Wschodzie wykorzystała wiele okrętów podwodnych o napędzie atomowym.

W minionym tygodniu przewodniczący amerykańskiego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine powiedział, że amerykańscy żołnierze w większości odnoszą obrażenia podczas irańskich ataków dronowych.

OGLĄDAJ: Były szef wywiadu: Iran zamienia się w wojskową juntę
17 0730 1na1 cl-0001

17 0730 1na1 cl-0001
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Adam Styczek /lulu

Źródło: PAP, The Hill

Źródło zdjęcia głównego: U.S. Central Command

Udostępnij:
Tagi:
IranUSAKonflikt na Bliskim Wschodzie
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

