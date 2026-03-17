200 żołnierzy USA rannych w wojnie z Iranem

Od początku wojny z Iranem rannych zostało 200 amerykańskich żołnierzy, w tym 10 poważnie - poinformował rzecznik amerykańskiego Dowództwa Centralnego (Centcom) kpt. Tim Hawkins, cytowany przez ABC News.

"Zdecydowana większość" tych obrażeń była "niegroźna", a ponad 180 żołnierzy powróciło do służby - przekazał rzecznik w oświadczeniu dla The Hill. Obrażenia, których doznali żołnierze, to między innymi oparzenia, urazy mózgu i rany od odłamków.

Tydzień temu Pentagon informował, że około 140 amerykańskich żołnierzy zostało rannych od wybuchu konfliktu, a 108 z nich powróciło do służby. Rzecznik Pentagonu Sean Parnell podał wówczas, że ośmiu żołnierzy jest ciężko rannych.

Sześciu amerykańskich żołnierzy zginęło w niedawnej katastrofie samolotu tankującego KC-135 nad zachodnim Irakiem, co zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych po stronie USA do 13.

Od rozpoczęcia operacji (28 lutego) armia amerykańska zaatakowała ponad siedem tysięcy celów w Iranie i uszkodziła lub zatopiła ponad 100 irańskich jednostek pływających - poinformował Centcom w aktualizacji z poniedziałku. Armia amerykańska podała, że ​​w wojnie na Bliskim Wschodzie wykorzystała wiele okrętów podwodnych o napędzie atomowym.

W minionym tygodniu przewodniczący amerykańskiego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Dan Caine powiedział, że amerykańscy żołnierze w większości odnoszą obrażenia podczas irańskich ataków dronowych.

Opracował Adam Styczek /lulu