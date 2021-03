"Gładkie rozwiązanie kluczowej sprawy" między Seulem a Waszyngtonem

Porozumienie w sprawie podziału kosztów

Oba kraje uzgodniły również, że w kolejnych latach do 2025 roku koszty ponoszone przez Koreę Południową będą rosły w takim samym tempie jak budżet wojskowy kraju. Oznacza to wzrost o 5,4 procent w przyszłym roku, ponieważ w roku bieżącym o taką wartość zwiększyły się wydatki Korei Południowej na obronność.

W lutym Waszyngton doszedł również do porozumienia z Tokio w sprawie podziału kosztów utrzymania ok. 55 tys. amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Japonii. Zgodnie z umową Tokio ma w roku podatkowym 2021 zapłacić około 200 mld jenów (1,91 mld dolarów) – informowało japońskie MSZ. Udział Japonii pozostanie więc na podobnym poziomie, co wcześniej, o co zabiegali Japończycy.