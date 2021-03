Terminowe wycofanie wojsk USA z Afganistanu "będzie trudne". Talibowie grożą "kontynuowaniem dżihadu"

Talibowie zagrozili w piątek wznowieniem działań militarnych przeciwko zagranicznym wojskom w Afganistanie, jeśli nie wycofają się one z tego kraju do maja. Oświadczenie pojawiło się dzień po tym, jak prezydent USA Joe Biden oświadczył, że najprawdopodobniej nie uda się wycofać amerykańskich żołnierzy z Afganistanu w uzgodnionym w zeszłym roku terminie.

W Afganistanie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy państw NATO i ich sojuszników. Zgodnie z porozumieniem zawartym w lutym ubiegłego roku przez administrację ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa z talibami, Amerykanie mieli wycofać się z tego kraju do 1 maja 2021 roku. W zamian bojownicy zobowiązali się do zaprzestania ataków na obywateli Stanów Zjednoczonych i do likwidacji baz międzynarodowego terroryzmu.