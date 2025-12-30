Wojska USA w Ukrainie? Zełenski: omawiamy to

Kira Rudyk o spotkaniu Trump-Zełenski Źródło: TVN24 BiŚ

"Może to potwierdzić prezydent USA - są to wojska amerykańskie, dlatego to właśnie Ameryka podejmuje takie decyzje. Oczywiście omawiamy to zarówno z prezydentem Donaldem Trumpem, jak i z przedstawicielami koalicji chętnych. Byłaby to silna pozycja w ramach gwarancji bezpieczeństwa" - powiedział we wtorek Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy na czacie z dziennikarzami powiedział, że Kijów jest zdecydowany kontynuować rozmowy na temat zakończenia wojny. Zaznaczył, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w dowolnym formacie.

Zełenski o spotkaniu w Ukrainie

Tego samego dnia w mediach społecznościowych Zełenski ogłosił, że doradcy ds. bezpieczeństwa krajów koalicji chętnych spotkają się w nowym roku w Ukrainie i we Francji. Prezydent Ukrainy poinformował o tym po rozmowie ze swoim głównym przedstawicielem w negocjacjach mających zakończyć wojnę z Rosją, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rustemem Umierowem.

"Właśnie Rustem Umierow zdał mi relację z porozumienia z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego państw koalicji chętnych w sprawie spotkania w najbliższym czasie. Planujemy je na 3 stycznia w Ukrainie. Wkrótce po tym będziemy rozmawiać już na poziomie liderów - takie spotkania są potrzebne. Planujemy je 6 stycznia we Francji" - napisał Zełenski.

Wyraził jednocześnie wdzięczność zespołowi prezydenta USA Donalda Trumpa za gotowość do udziału w negocjacjach we wszystkich możliwych formatach. "Dziś nasze zespoły komunikowały się ze sobą, a teraz omówiliśmy z Rustemem kolejne kroki. Nie tracimy ani jednego dnia. Dziękuję!" - podkreślił.

Rzekomy atak na rezydencję Putina. "To fejk"

Dziennikarze pytali też Zełenskiego o doniesienia z Moskwy na temat rzekomej próby ataku ukraińskich dronów na rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim.

"To, co dotyczy ataku na Wałdaj: nasza grupa negocjacyjna połączyła się z amerykańską grupą, zostały omówione szczegóły i my rozumiemy że to fejk. Bez wątpienia nasi partnerzy, dzięki swoim możliwościom technicznym, mogą zawsze sprawdzić i przekonać się, że był to fejk" - podkreślił.

Zełenski: Rosja nie chce referendum

Zełenski wypowiedział się także na temat potencjalnego referendum w sprawie oddania Rosji terytoriów Ukrainy. "Rosja nie chce żadnego referendum. Referendum potrzebuje bezpieczeństwa - oni nie chcą go nam dać. (...) Nie można przeprowadzić referendum bez bezpiecznej infrastruktury. Uważam, że będą oni (Rosjanie - red.) szukać przyczyn (by referendum nie odbyło się - red.). I będą ich szukać stale, aby nie doszło do wstrzymania walk" - oświadczył ukraiński prezydent.

