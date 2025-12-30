Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wojska USA w Ukrainie? Zełenski: omawiamy to

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Kira Rudyk o spotkaniu Trump-Zełenski
Źródło: TVN24 BiŚ
Wołodymyr Zełenski poinformował, że władze Ukrainy, USA i państw koalicji chętnych rozmawiają na temat ewentualnego rozmieszczenia amerykańskich wojsk na ukraińskim terytorium po zakończeniu działań wojennych. Prezydent Ukrainy zapowiedział też kolejne spotkania przywódców deklarujących wsparcie.

"Może to potwierdzić prezydent USA - są to wojska amerykańskie, dlatego to właśnie Ameryka podejmuje takie decyzje. Oczywiście omawiamy to zarówno z prezydentem Donaldem Trumpem, jak i z przedstawicielami koalicji chętnych. Byłaby to silna pozycja w ramach gwarancji bezpieczeństwa" - powiedział we wtorek Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy na czacie z dziennikarzami powiedział, że Kijów jest zdecydowany kontynuować rozmowy na temat zakończenia wojny. Zaznaczył, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w dowolnym formacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tusk: pokój w Ukrainie jest na horyzoncie

Tusk: pokój w Ukrainie jest na horyzoncie

Polska
"Szybciej niż kiedykolwiek". Brytyjczycy o rosyjskich żołnierzach

"Szybciej niż kiedykolwiek". Brytyjczycy o rosyjskich żołnierzach

Zełenski o spotkaniu w Ukrainie

Tego samego dnia w mediach społecznościowych Zełenski ogłosił, że doradcy ds. bezpieczeństwa krajów koalicji chętnych spotkają się w nowym roku w Ukrainie i we Francji. Prezydent Ukrainy poinformował o tym po rozmowie ze swoim głównym przedstawicielem w negocjacjach mających zakończyć wojnę z Rosją, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, Rustemem Umierowem.

"Właśnie Rustem Umierow zdał mi relację z porozumienia z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego państw koalicji chętnych w sprawie spotkania w najbliższym czasie. Planujemy je na 3 stycznia w Ukrainie. Wkrótce po tym będziemy rozmawiać już na poziomie liderów - takie spotkania są potrzebne. Planujemy je 6 stycznia we Francji" - napisał Zełenski.

Wyraził jednocześnie wdzięczność zespołowi prezydenta USA Donalda Trumpa za gotowość do udziału w negocjacjach we wszystkich możliwych formatach. "Dziś nasze zespoły komunikowały się ze sobą, a teraz omówiliśmy z Rustemem kolejne kroki. Nie tracimy ani jednego dnia. Dziękuję!" - podkreślił.

Rzekomy atak na rezydencję Putina. "To fejk"

Dziennikarze pytali też Zełenskiego o doniesienia z Moskwy na temat rzekomej próby ataku ukraińskich dronów na rezydencję Putina w obwodzie nowogrodzkim.

"To, co dotyczy ataku na Wałdaj: nasza grupa negocjacyjna połączyła się z amerykańską grupą, zostały omówione szczegóły i my rozumiemy że to fejk. Bez wątpienia nasi partnerzy, dzięki swoim możliwościom technicznym, mogą zawsze sprawdzić i przekonać się, że był to fejk" - podkreślił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
MSZ Ukrainy odpowiada Kremlowi: dowodów nie ma i nie będzie

MSZ Ukrainy odpowiada Kremlowi: dowodów nie ma i nie będzie

Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"

Zełenski odrzuca oskarżenia o "atak na rezydencję" Putina. "Kompletne kłamstwo"

Zełenski: Rosja nie chce referendum

Zełenski wypowiedział się także na temat potencjalnego referendum w sprawie oddania Rosji terytoriów Ukrainy. "Rosja nie chce żadnego referendum. Referendum potrzebuje bezpieczeństwa - oni nie chcą go nam dać. (...) Nie można przeprowadzić referendum bez bezpiecznej infrastruktury. Uważam, że będą oni (Rosjanie - red.) szukać przyczyn (by referendum nie odbyło się - red.). I będą ich szukać stale, aby nie doszło do wstrzymania walk" - oświadczył ukraiński prezydent.

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
pc

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kg, sz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Udostępnij:
TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiUSADonald TrumpPolityka zagraniczna USARosjaPolityka zagraniczna RosjiKonflikty zbrojne Rosji
Czytaj także:
Zablokowana S7
"Śnieg cały czas sypie. Nie mamy nic do jedzenia ani picia"
METEO
imageTitle
Polak w drodze po miliony. "To dla mnie duża sprawa"
EUROSPORT
Grzegorz Braun
Profesor Dudek w "Kropce nad i": nagle Braun ukradł efekt Nawrockiego PiS-owi
imageTitle
Noriaki Kasai futbolu nie ma dość. "Moja pasja się nie zmieniła"
EUROSPORT
Frombork
Cofka na północy Polski. Czym jest to niebezpieczne zjawisko
METEO
Akcja służb w Radzewie
Kobieta i siedmioletnie dziecko wpadli do zamarzniętego stawu. Są w stanie krytycznym
Poznań
Wyciąg narciarski
Awaria wyciągu narciarskiego, ewakuowano kilkadziesiąt osób
Kraków
Elbląg
Problemy na drogach i na lotnisku, zatrzymane pociągi. "Miejscami trudna sytuacja"
RELACJA
imageTitle
Poznaliśmy wszystkich uczestników 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki
EUROSPORT
Katarzyna Kotula
Co dalej z ustawą o osobie najbliższej? Kotula: liczę na panią prezydentową
WARSZAWA KONFERENCJA WICEMINISTRA STANDERSKIEGO
Nowa usługa w rządowej aplikacji
BIZNES
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Awaria na kolei pod Warszawą, były utrudnienia
WARSZAWA
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańców ponad 120 budynków czeka noc bez ogrzewania
WARSZAWA
Karol Nawrocki, Sławomir Cenckiewicz i Adam Andruszkiewicz podczas spotkania z żołnierzami 24.12.2025 r. (efekt rozmycia nałożony przez tvn24.pl)
Zamieszanie wokół zdjęcia z mapą i Nawrockim. Fotograf prezydenta komentuje
Sebastian Zakrzewski
Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej
"Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne"
WARSZAWA
Samochody są uwięzione w zaspach
Utknęli w autach na zasypanych drogach
Olsztyn
imageTitle
"Ogromna ulga". Jokić poznał diagnozę uszkodzonego kolana
EUROSPORT
Noc, śnieg
Gdzie w nocy i w środę spadnie najwięcej śniegu
METEO
Mark Zuckerberg
Ten zakup "może wywołać oburzenie w Waszyngtonie i Pekinie"
BIZNES
imageTitle
Przeprowadzono sekcję zwłok reprezentanta Norwegii
EUROSPORT
Prokurator Ewa Wrzosek
Prokuratura zdecydowała w sprawie Ewy Wrzosek
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
METEO
Zamieć śnieżna w Warszawie, 30 grudnia 2025 roku
Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki na drogach
WARSZAWA
Tusk Helsinki
Tusk zwołał pilną naradę wojewodów
imageTitle
"Pozostaje pod stałą opieką zespołu medycznego". Koniec sezonu dla Amerykanki
EUROSPORT
Strażnicy miejscy zauważyli rozbite auto
Rozbite auto i historia o nieznajomym, który chciał się przejechać
WARSZAWA
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wróci po wakacjach
Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Rząd przyjął projekt
BIZNES
imageTitle
"Niesamowita symbolika". Odebrał Kubackiemu rekord na jego oczach
EUROSPORT
Myszołów potrzebował pomocy
Ranny myszołów leżał na grobli
Katowice
Zima noc śnieg
Atak zimy. Alarmy najwyższego stopnia
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica