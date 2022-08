Brytyjski resort obrony: od początku inwazji na Ukrainę Rosja zdymisjonowała sześciu generałów

Od początku inwazji na Ukrainę co najmniej sześciu rosyjskich generałów zostało zdymisjonowanych z powodu niezadowalających wyników - przekazało w niedzielę brytyjskie ministerstwo obrony. "Na te dymisje nakłada się co najmniej 10 rosyjskich generałów poległych na polu walki na Ukrainie. Skumulowany wpływ na spójność dowodzenia prawdopodobnie przyczynia się do rosyjskich trudności taktycznych i operacyjnych" - dodano. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał natomiast, że armia rosyjska rozlokowuje dodatkowe siły i środki obrony przeciwlotniczej na terytorium Białorusi.