Świat

Czy Iran stanowił "bezpośrednie zagrożenie" dla USA? Odpowiedź szefowej wywiadu

Gabbard
Trump o amerykańskiej operacji w Iranie. "Chcieliśmy to zatrzymać"
Dyrektorka Wywiadu Narodowego Tulsi Gabbard w środę zeznawała przed Kongresem USA, odpowiadając na pytania dotyczące wojny w Iranie. Donald Trump uzasadniając atak twierdził m.in., że Iran "próbował odbudować swój program nuklearny" i "zaczyna wszystko od nowa". Gabbard w swoim oświadczeniu inaczej przedstawiła sytuację.

Zeznania Gabbard przed Kongresem, złożone w środę na dorocznym przesłuchaniu w sprawie zagrożeń międzynarodowych, miały miejsce dzień po rezygnacji Szefa Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kenta na znak protestu przeciwko wojnie z Iranem. Podobnie jak Kent, mianowana przez Trumpa dyrektorka Wywiadu Narodowego nie poparła publicznie decyzji o wypowiedzeniu wojny, w zasadzie milcząc na temat amerykańsko-izraelskiej kampanii, która rozpoczęła się 28 lutego - przypomina NBC News.

Tulsi Gabbard o tym, czy było "bezpośrednie zagrożenie nuklearne"

CNN podkreśla, że najważniejszym pytaniem było to, jak Gabbard - znająca dane wywiadowcze i zeznająca pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo - odniesie się do twierdzeń administracji Donalda Trumpa dotyczących wojny z Iranem. Biały Dom wskazywał na "bezpośrednie zagrożenie nuklearne" ze strony Iranu. Trump twierdził m.in., że Iran "próbował odbudować swój program nuklearny" po czerwcowych atakach, a w orędziu o stanie państwa w zeszłym miesiącu powiedział, że Iran "zaczyna wszystko od nowa".

Gabbard w swoim pisemnym oświadczeniu inaczej przedstawiła sytuację. "W wyniku operacji Północny Młot [ang. Midnight Hammer - red.] irański program wzbogacania uranu został zniweczony" - stwierdziła odnosząc się do ataków z czerwca 2025 roku, po których szef Pentagonu ogłosił "zniszczenie irańskiego programu nuklearnego". "Od tego czasu nie podjęto żadnych działań mających na celu odbudowę potencjału wzbogacania" - dodała Gabbard.

Pytanie o międzykontynentalne pociski balistyczne

W swoim orędziu o stanie państwa Donald Trump stwierdził również, że Iran buduje międzykontynentalne pociski balistyczne (ICBM), które "wkrótce dotrą do Stanów Zjednoczonych Ameryki". Tulsi Gabbard przed Kongresem USA powtórzyła wcześniejszą ocenę, że Iran "mógłby wykorzystać" istniejącą technologię "do rozpoczęcia prac nad militarnie użytecznym międzykontynentalnym pociskiem balistycznym przed 2035 rokiem". Dodała, że ​​ocena ta zostanie zaktualizowana w świetle trwającej wojny.

Szefowa Wywiadu Narodowego nie przytaknęła też twierdzeniu Trumpa z tego tygodnia, jakoby ​​żaden ekspert nie przewidział, że Iran zareaguje na kampanię izraelsko-amerykańską atakiem na swoich sąsiadów z Zatoki Perskiej. W rzeczywistości Iran publicznie mówił o takiej możliwości i nie było to tajemnicą. Kiedy senator Partii Demokratycznej Ron Wyden z Oregonu zapytał o te twierdzenia Trumpa, Gabbard unikała bezpośredniej odpowiedzi. Naciskana powiedziała, że ​​"nie była świadoma tych uwag" i odmówiła odpowiedzi na pytanie, czy poinformowała Trumpa o takiej możliwości, wskazując, że były to "wewnętrzne rozmowy".

Przestrzegała: wojna z Iranem byłaby "kosztowna i niszczycielska"

"Tulsi Gabbard zrobiła w środę coś, co naprawdę musiała zrobić: nie złożyła pod przysięgą zeznań, które mogłyby osłabić wojnę prezydenta Donalda Trumpa z Iranem" - skomentowało Politico. "The Atlantic" podkreśla z kolei, że Gabbard ostrzegała wcześniej, że wojna z Iranem byłaby "tak kosztowna i niszczycielska", że wojny w Iraku i Afganistanie "wyglądałyby jak piknik".

Szef Narodowego Centrum Antyterrorystycznego Joe Kent, który na znak protestu przeciwko wojnie z Iranem podał się do dymisji, w wywiadzie dla konserwatywnego komentatora Tuckera Carlsona w środę wieczorem stwierdził, że Gabbard mogłaby być dla Trumpa "pomocą w rozsądku", gdyby brała udział w dyskusjach o wojnie.

"Przez trzydzieści parę lat Netanyahu nie mógł znaleźć frajera, a teraz znalazł"
"Przez trzydzieści parę lat Netanyahu nie mógł znaleźć frajera, a teraz znalazł"

Opracowała Anna Zaleska

CNN, NBC News, Politico, The Atlantic

