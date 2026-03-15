Amerykańsko-włoska baza zaatakowana dronem. Są straty

Według włoskiego sztabu generalnego, w niedzielę rano zaatakowana została baza Ali Al Salem w Kuwejcie. Dron uderzył w hangar, w którym znajdował się bezzałogowy statek powietrzny włoskich sił lotniczych. Nikt nie został poszkodowany, ale włoski dron został zniszczony.
Szef włoskiego Sztabu Generalnego Obrony generał Luciano Portolano, cytowany przez agencję ANSA, wyjaśnił, że zniszczony w wyniku ataku bezzałogowy statek powietrzny, należący do włoskiego kontyngentu "stanowił niezbędny element do prowadzenia działań operacyjnych i został rozmieszczony w bazie w celu zapewnienia ciągłości operacji".
Generał Portolano dodał, że włoski kontyngent został w ostatnich dniach prewencyjnie odciążony w ramach kroków podjętych w związku z sytuacją w regionie. Zaznaczył, że personel, który pozostał w bazie, wykonuje zadania niezbędne dla realizacji misji.
Wcześniej po irańskim ataku na włoską bazę w Irbilu w irackim Kurdystanie wycofano stamtąd połowę żołnierzy. 28 lutego rozpoczęła się wojna USA i Izraela z Iranem, który odpowiada atakami na kraje Bliskiego Wschodu, w tym Zatoki Perskiej.
Źródło: PAP
