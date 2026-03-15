Świat

Amerykańsko-włoska baza zaatakowana dronem. Są straty

Amerykańscy żołnierze w bazie Ali Al Salem w Kuwejcie, 1 stycznia 2020 roku
Pożar portu Fudżajra w ZEA po ataku dronów i ostrzale
Baza wojskowa w Kuwejcie, w której stacjonują włoscy i amerykańscy żołnierze, została uderzona przez drona. Nikt nie został ranny, jeden dron należący do włoskiego wojska został zniszczony.

Według włoskiego sztabu generalnego, w niedzielę rano zaatakowana została baza Ali Al Salem w Kuwejcie. Dron uderzył w hangar, w którym znajdował się bezzałogowy statek powietrzny włoskich sił lotniczych. Nikt nie został poszkodowany, ale włoski dron został zniszczony.

Szef włoskiego Sztabu Generalnego Obrony generał Luciano Portolano, cytowany przez agencję ANSA, wyjaśnił, że zniszczony w wyniku ataku bezzałogowy statek powietrzny, należący do włoskiego kontyngentu "stanowił niezbędny element do prowadzenia działań operacyjnych i został rozmieszczony w bazie w celu zapewnienia ciągłości operacji".

Źródło: Cover Images / Cover Images / Forum

Generał Portolano dodał, że włoski kontyngent został w ostatnich dniach prewencyjnie odciążony w ramach kroków podjętych w związku z sytuacją w regionie. Zaznaczył, że personel, który pozostał w bazie, wykonuje zadania niezbędne dla realizacji misji.

"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw

"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw

Wcześniej po irańskim ataku na włoską bazę w Irbilu w irackim Kurdystanie wycofano stamtąd połowę żołnierzy. 28 lutego rozpoczęła się wojna USA i Izraela z Iranem, który odpowiada atakami na kraje Bliskiego Wschodu, w tym Zatoki Perskiej.

OGLĄDAJ: Rosja pomaga Iranowi atakować Amerykanów? "Przeniesienie konfliktu na nowy poziom"
Czytaj także:
Kamil Stoch
Wiatr wepchnął Polaków do finału loteryjnego konkursu w Oslo
RELACJA
Raphinha
Barcelona dominuje w pierwszej połowie. Sevilla bez odpowiedzi
RELACJA
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty
METEO
imageTitle
Wicelider wypchnięty z trasy przez własnego pomocnika. "Kuriozalne okoliczności"
EUROSPORT
Nie żyje pasażerka
Wjechał wprost pod szynobus. Zginęła pasażerka
WARSZAWA
Wiosna nie ustępuje
Dwa pogodowe światy w Polsce. Widać to na mapach
METEO
kadr na kino
Debiut serialowej superprodukcji, nowy film koreańskiego mistrza, objawienie w polskim kinie
KADR NA KINO
imageTitle
Japoński dublet w Oslo. Zaskakujący wynik Prevc
EUROSPORT
Historia "pomocnej ośmiornicy" zainteresowała wielu internautów
"Pomocna ośmiornica" podaje narzędzia nurkowi? Co to za historia
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
Iran reaguje na apel Trumpa
BIZNES
Motocykl zderzył się z autem
Zaczepił o bagażnik motocykla. Zginął na miejscu
Lublin
imageTitle
Del Toro wygrał Tirreno - Adriatico. Ostatni etap dla Milana
EUROSPORT
Opady marznące, oblodzenie
To zimowe zagrożenie może powrócić
METEO
Wystawa "Plakat polski. Kolekcja"
Wojna, propaganda i wolność na 240 plakatach
WARSZAWA
Uratowany z auta pies
Owczarek był zamknięty przez cztery godziny. Szyby auta były zaparowane
Katowice
Ogień i kłęby dymu unoszą się z instalacji naftowej w Fudżajrze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, sobota, 14 marca 2026
"To oznacza eskalację konfliktu". Analitycy pełni obaw
BIZNES
Chodzi aż o 67 grobów
Kradzież na cmentarzu. Z nagrobków zginęły krzyże i figurki
Trójmiasto
imageTitle
Polscy biathloniści otarli się o podium w Pucharze Świata
EUROSPORT
Donald Tusk
Tusk: Oni chcą polexitu. Zrobię wszystko, by ich powstrzymać
Polska
Przez Oahu na Hawajach przeszła silna burza
Obudziło ich dudnienie. "Wyskoczyłam z łóżka i już wiedziałam"
METEO
Manifestacja pod hasłem „Chcemy być SAFE!” przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie
"Śmierdzi to weto ruską skarpetą". Protest w sprawie SAFE
WARSZAWA
imageTitle
Paraliżujący strach przed spadkiem. Remis w Gdyni, smutek w Warszawie
EUROSPORT
Pyton Królewski utknął wewnątrz samochodu
Przez godzinę wyciągali go z auta. "Pomyślałem, że może mnie ugryźć"
METEO
Żołnierze izraelscy
Dają setki milionów na pilne zakupy dla wojska. "Decyzja nadzwyczajna"
BIZNES
Szefowie rządów Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii, Islandii i Kanady
Nie dla broni nuklearnej, tak dla współpracy. Podpisali nowe porozumienie
Świat
To kolejny dzień poszukiwań zaginionego mężczyzny
Jego samochód znaleziono w okolicy jeziora. Tragiczny finał poszukiwań
Lublin
imageTitle
Michał Gołaś ze srebrem dla Polski na koniec igrzysk paralimpijskich
Najnowsze
Karol Nawrocki
Co zrobił prezydent? "Aria solowa w orkiestrze Putina"
Polska
Zdjęcie satelitarne irańskiej wyspy Chark przed atakami USA
Tam skoncentrowały się uderzenia USA. "Pokazuje to jako akt miłosierdzia"
BIZNES
Powódź w Nairobi, Kenia (07.03.2026)
Nie żyją 62 osoby, najtrudniejsza sytuacja panuje w stolicy
METEO
