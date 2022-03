Ołena Zełenska: wojna na Ukrainie to wojna na progu waszego domu

Żona prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Ołena, zwróciła się do społeczności międzynarodowej z apelem, aby nie przyzwyczajać się do wojny w Ukrainie. "W XXI wieku Europa nie może przyzwyczaić się do wojny, do tego, że dzieci zasypiają przy odgłosie pocisków i nie wiedzą, czy jutro będą żyły" - napisała pierwsza dama Ukrainy w mediach społecznościowych.

"Nasze dzieci są przyzwyczajone do zasypiania przy dźwiękach wybuchów. Ale proszę was: nie przyzwyczajajcie się do wojny! Bo w XXI wieku w Europie nie można przyzwyczaić się do widoku dzieci, które nie wiedzą, czy jutro będą żyły. Nie można przyzwyczaić się do masowych grobów, w które zamieniają się spokojne miasta. Wojna na Ukrainie to wojna na progu waszego domu. Pozostańcie po stronie pokoju i ludzkości. Wtedy zwycięstwo Ukrainy będzie waszym zwycięstwem!" - dodała.