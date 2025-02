Żołnierzy Kima już tam nie ma. "Nie obserwujemy charakterystycznej taktyki"

Wojska północnokoreańskie od połowy stycznia najprawdopodobniej nie biorą udziału w działaniach bojowych na linii frontu w obwodzie kurskim w Rosji - podała południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na ustalenia wywiadu w Seulu. Wcześniej informację o wycofaniu sił północnokoreańskich z przygranicznego regionu podał amerykański dziennik "New York Times".

Południowokoreańska Narodowa Służba Wywiadowcza ujawniła informacje, potwierdzające niedawne doniesienia dziennika "The New York Times", zgodnie z którym północnokoreańscy żołnierze, walczący u boku sił rosyjskich przeciwko armii ukraińskiej, zostali wycofani z obwodu kurskiego w Rosji - poinformowała we wtorek agencja Yonhap w Seulu.