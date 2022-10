Nadlatuje rakieta. Ukraiński żołnierz staje z ręczną wyrzutnią i odpala pocisk. Nagranie

Zestrzelił pocisk, celując z ręki

Ukraińcom - według informacji przekazanych przez Kijów - udało się zestrzelić 46 pocisków wystrzelonych przez Rosjan. Nagranie mające przedstawiać jedną z takich sytuacji opublikował na Twitterze dziennikarz anglojęzycznego "The Kiyv Independent" Illja Ponomarenko.

Na trwającym niespełna pół minuty nagraniu widać stojącego na skraju pola żołnierza celującego ręczną wyrzutnią rakiet w niebo. Nagrywający go kompan kilkukrotnie krzyczy w jego kierunku, między innymi zachęcając do strzału. Żołnierz strzela, a nagrywający wstaje, by zobaczyć, czy jego kolega trafił. Po kilku sekundach na niebie w oddali widać eksplozję, a mężczyźni wpadają w euforię.