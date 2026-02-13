Znamy datę kolejnej tury rozmów pokojowych

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli USA Źródło: Reuters

Negocjacje pokojowe, których celem jest zakończenie wojny w Ukrainie, odbędą się w szwajcarskiej Genewie 17 i 18 lutego - przekazał w piątek szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow.

"Liczę na poważne i odpowiedzialne rozmowy" - podkreślił w oświadczeniu na Telegramie.

Spotkanie ma się ponownie odbyć w trójstronnej formie, czyli przy zaangażowaniu zarówno ukraińskiej, amerykańskiej, jak i rosyjskiej delegacji.

Na czele delegacji Rosji stać będzie Władimir Medinski, doradca rosyjskiego przywódcy Władimira Putina - podała RIA-Nowosti.

Rozmowy pokojowe. Na stole amerykańska propozycja

Negocjacje pokojowe w trójstronnym formacie odbywały się już dwukrotnie - w styczniu i na początku lutego w Abu Zabi. Wcześniej przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa rozmawiali naprzemiennie z Rosjanami i Ukraińcami.

Jak przekazał Zełenski, podczas poprzedniego spotkania w Abu Zabi wśród omawianych tematów były między innymi amerykańska propozycja wolnej strefy ekonomicznej w Donbasie, warunki monitorowania ewentualnego zawieszenia broni oraz deeskalacja rosyjskich ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Prezydent przyznał jednak, że nie wie, czy pomysł wolnej strefy ekonomicznej może zostać zrealizowany. Jak zaznaczył, "mieliśmy różne poglądy na ten temat".

Zełenski przekazał, że nadchodzące rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim kwestii terytorialnych, w tym propozycji wolnej strefy ekonomicznej. Prezydent ocenił jednak, że zarówno Kijów, jak i Kreml sceptycznie podchodzą do tej inicjatywy.

