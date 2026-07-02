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Świat

Zmasowany atak na Kijów. Są ofiary śmiertelne

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Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Zmasowany atak na Ukrainę - 02.07.2026 r.
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: dsns.gov.ua
Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Ukrainę. Głównym celem był Kijów, w który uderzyły drony i rakiety balistyczne. Nie żyje co najmniej kilkanaście osób, a blisko 100 jest rannych. W związku z atakiem "prewencyjnie" poderwane zostały polskie myśliwce.

Rosyjski atak na Ukrainę rozpoczął się późnym wieczorem w środę. Armia Putina wystrzeliła 74 pociski balistyczne i 496 dronów w kierunku Ukrainy - poinformowały Ukraińskie Siły Powietrze. Jak dodano, udało się zestrzelić 48 pocisków i 476 dronów. Pozostałe uderzyły w 33 lokalizacje w Ukrainie.

Głównym celem był Kijów, na który spadły drony i rakiety balistyczne. W mieście wybuchło wiele pożarów. Częściowo zawalił się dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny.

Rośnie bilans ofiar

Bilans ofiar cały czas rośnie. Wiadomo, że nie żyje co najmniej 13 osób. Rannych jest co najmniej 86, wśród nich dwoje dzieci. 70 osób wymagało hospitalizacji - przekazały władze Kijowa.

Państwowa Służba do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) poinformowała, że w akcjach ratowniczych uczestniczy niemal 500 osób.

Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: DSNS.GOV.UA/X

Rosja zaatakowała też inne miasta. Między innymi Mikołajów, Krzywy Róg, Połtawę, Charków, Czerkasy - podały Siły Powietrzne Ukrainy.

Pierwsze alarmy w związku z nadlatującymi dronami rozległy się w Kijowie po godzinie 21 - mówił przed północą czasu polskiego w TVN24 ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki.

Rosyjski atak na Kijów
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Rosyjski atak na Kijów - 2.07.2026 r.
Źródło zdjęcia: dsns.gov.ua

W wyniku ukraińskiego ataku na cele w Rosji zginęła jedna osoba w obwodzie niżnonowogrodzkim. Uszkodzony został także obiekt przemysłowy - poinformował gubernator obwodu Gleb Nikitin.

Źródło: Google Maps

Atak trwał kilkanaście godzin

Sytuację w Ukrainie relacjonował rano reporter TVN24 Bartłomiej Ślak, który sam przebywa we Lwowie.

- Dopiero kilkanaście minut temu w Kijowie odwołano alarm przeciwlotniczy. Cały czas w wielu miejscach Kijowa pracują teraz służby ratunkowe. Sprawdzają, czy wśród gruzów, wśród tych płonących budynków jeszcze ktoś jest - mówił w TVN24 przed godziną 7.

- Widać dokładnie, co było celem. A tym celem Rosjan były obiekty cywilne - mówił, powołując się na komunikaty lokalnych władz.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że tak poważnego ataku na stolicę Ukrainy nie było od początku czerwca. - Na początku tygodnia były dwa dni, kiedy w ogóle w Kijowie nie było alarmów, co jest bardzo rzadko spotykane, od kiedy trwa pełnoskalowa agresja Rosji na niepodległą Ukrainę - mówił. Jak dodał, "ten pozorny spokój zaburzały informacje płynące z Rosji" o przygotowaniach do zmasowanego ataku i gromadzenia arsenału w obwodach kurskim i biełgorodzkim.

Zamasowany atak na Ukrainę. Relacja Bartłomieja Ślaka
Źródło: TVN24

Mariusz Marszałkowski, zastępca redaktora naczelnego Defence24, zwrócił uwagę w TVN24, że rosyjski atak na stolicę Ukrainy trwał ponad 12 godzin i miał "charakter kombinowany", czyli z użyciem kilku rodzajów broni.

Zdaniem dziennikarza działania Rosjan to odpowiedź na celne ataki Ukrainy. - W Rosji trwa bezprecedensowy kryzys paliwowy, który spowodowany jest między innymi (ukraińskimi) atakami na obiekty rafineryjne - powiedział. - Ukraińcy głównie atakują jednak obiekty strategiczne, obiekty, które znajdują się głęboko w terenie Rosji, ale są obiektami energetycznymi, zbrojeniowymi. Rosjanie zaś często atakują stolicę - podkreślił.

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Atak na Ukrainę trwał ponad 12 godzin
Źródło: TVN24

Polska poderwała myśliwce

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę poderwane zostało polskie lotnictwo - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych o godz. 2 w nocy. "Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - napisano w komunikacie na X.

Jak podkreślono, "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów".

Operowanie wojskowego lotnictwa zostało zakończone - podał DORSZ o godzinie 4.30. "Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" - ogłosił.

Zełenski skrócił wizytę w Irlandii

O możliwym ataku informował wcześniej w środę prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zdecydował o skróceniu w związku z tym swojej wizyty w Irlandii i powrocie do kraju.

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Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę - 02.07.2026 r.
Źródło: Reuters

- Dzisiaj pojawiły się bardzo niepokojące informacje o kolejnych przygotowaniach do rosyjskiego zmasowanego ataku. Mamy dane wywiadowcze - przekazał podczas konferencji prasowej w Dublinie. - Wiemy, że Putin od pewnego czasu przygotowywał ten zmasowany atak na Ukrainę. Tej nocy istnieje właśnie takie zagrożenie - ostrzegł. Jak dodał, "wydałem już odpowiednie polecenia wojsku, ministrowi spraw wewnętrznych, służbom specjalnym i wywiadom".

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Dziennikarz tvn24.pl
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