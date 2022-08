Zełenski o "planowanych pseudoreferendach na okupowanych terenach". "Nie oddamy tego, co nasze"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skomentował doniesienia, według których na zajętych przez Rosjan terenach południa Ukrainy miałoby dojść do "pseudoreferendów". - Stanowisko naszego państwa pozostaje takie jak dotąd: nie oddamy tego, co nasze - oświadczył Zełenski w niedzielnym nagraniu.

- Pojawia się coraz więcej doniesień, że okupanci szykują się do pseudoreferendów w zajętych przez siebie rejonach południa naszego kraju. Chcę powiedzieć(…), że wszyscy, którzy pomagają okupantom zrealizować ten zamiar, będą odpowiadać przed Ukrainą. Stanowisko naszego państwa pozostaje takie jak dotąd: nie oddamy tego, co nasze - oznajmił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na Facebooku. Ostrzegł, że jeśli okupanci zdecydują się pójść drogą referendów i aneksji zajętych terytoriów, to zamkną sobie jakąkolwiek możliwość rozmów z Ukrainą i wolnym światem.