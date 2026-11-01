Zełenski: Rosja uderzyła w infrastrukturę energetyczną. Setki tysięcy rodzin bez prądu
Jak poinformował Wołodymyr Zełenski na platformie X, zaatakowana została infrastruktura energetyczna w obwodach dnieprowskim, winnickim, żytomierskim i chmielnickim.
"Atakowane były podstacje, transformatory i linie energetyczne dostarczające prąd do domów naszych obywateli. Ekipy remontowe pracują wszędzie. Obecnie setki tysięcy rodzin pozostają bez prądu" - poinformował prezydenta Ukrainy.
Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną nie ustają. "W zeszłym tygodniu Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie 1940 dronów szturmowych, ponad 1580 kierowanych bomb lotniczych i 44 pociski różnych typów, w tym 36 pocisków balistycznych" - napisał.
Prezydent Ukrainy ocenił, że intensywność rosyjskich ataków jest bardzo wysoka. Jego zdaniem Rosja próbuje przy tym wykorzystać niedobór pocisków przechwytujących po stronie ukraińskiej.
Zełenski apeluje o pociski Patriot
Zełenski przekazał również, że Ukraina regularnie informuje Stany Zjednoczone, państwa europejskie i innych partnerów o zapotrzebowaniu na pociski do systemów Patriot. Jak zaznaczył, w tym miesiącu zapadły nowe decyzje dotyczące dodatkowych pakietów pomocy dla Ukrainy, jednak dostawy potrzebnego uzbrojenia "nie mogą zająć lat".
"Rosja niszczy infrastrukturę i zabija naszych ludzi, a tej zimy stawia na rakiety balistyczne. W związku z tym decyzje dotyczące obrony powietrznej również muszą zostać wdrożone już teraz" - uważa Zełenski.