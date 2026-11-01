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Świat

Zełenski: Rosja uderzyła w infrastrukturę energetyczną. Setki tysięcy rodzin bez prądu

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Potężne ataki na ukraińską energetykę
Rosja uderzyła w energetykę w czterech obwodach. Setki tysięcy rodzin bez prądu
Źródło wideo: X Wołodymyr Zełenski
Źródło zdj. gł.: ДСНС України
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Rosja przeprowadziła w nocy kolejny atak na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego uderzenia objęły cztery obwody, a setki tysięcy rodzin pozostają bez dostępu do energii elektrycznej.

Jak poinformował Wołodymyr Zełenski na platformie X, zaatakowana została infrastruktura energetyczna w obwodach dnieprowskim, winnickim, żytomierskim i chmielnickim.

"Atakowane były podstacje, transformatory i linie energetyczne dostarczające prąd do domów naszych obywateli. Ekipy remontowe pracują wszędzie. Obecnie setki tysięcy rodzin pozostają bez prądu" - poinformował prezydenta Ukrainy.

Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną nie ustają. "W zeszłym tygodniu Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie 1940 dronów szturmowych, ponad 1580 kierowanych bomb lotniczych i 44 pociski różnych typów, w tym 36 pocisków balistycznych" - napisał.

Prezydent Ukrainy ocenił, że intensywność rosyjskich ataków jest bardzo wysoka. Jego zdaniem Rosja próbuje przy tym wykorzystać niedobór pocisków przechwytujących po stronie ukraińskiej.

Potężne ataki na ukraińską energetykę
Potężne ataki na ukraińską energetykę
Źródło zdjęcia: ДСНС України

Zełenski apeluje o pociski Patriot

Zełenski przekazał również, że Ukraina regularnie informuje Stany Zjednoczone, państwa europejskie i innych partnerów o zapotrzebowaniu na pociski do systemów Patriot. Jak zaznaczył, w tym miesiącu zapadły nowe decyzje dotyczące dodatkowych pakietów pomocy dla Ukrainy, jednak dostawy potrzebnego uzbrojenia "nie mogą zająć lat".

"Rosja niszczy infrastrukturę i zabija naszych ludzi, a tej zimy stawia na rakiety balistyczne. W związku z tym decyzje dotyczące obrony powietrznej również muszą zostać wdrożone już teraz" - uważa Zełenski.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaWojna w Ukrainie
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