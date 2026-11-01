Świat Zełenski: Rosja uderzyła w infrastrukturę energetyczną. Setki tysięcy rodzin bez prądu Oprac. Svitlana Kucherenko |

Rosja uderzyła w energetykę w czterech obwodach. Setki tysięcy rodzin bez prądu Źródło wideo: X Wołodymyr Zełenski Źródło zdj. gł.: ДСНС України

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Jak poinformował Wołodymyr Zełenski na platformie X, zaatakowana została infrastruktura energetyczna w obwodach dnieprowskim, winnickim, żytomierskim i chmielnickim.

"Atakowane były podstacje, transformatory i linie energetyczne dostarczające prąd do domów naszych obywateli. Ekipy remontowe pracują wszędzie. Obecnie setki tysięcy rodzin pozostają bez prądu" - poinformował prezydenta Ukrainy.

Overnight alone, our energy infrastructure came under Russian attack in four regions: Dnipro, Vinnytsia, Zhytomyr, and Khmelnytskyi. Substations, transformers, and power lines that supply electricity to our people’s homes were targeted. Repair crews are working everywhere. As of… pic.twitter.com/xcsNtOmow1 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2026 Rozwiń

Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną nie ustają. "W zeszłym tygodniu Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie 1940 dronów szturmowych, ponad 1580 kierowanych bomb lotniczych i 44 pociski różnych typów, w tym 36 pocisków balistycznych" - napisał.

Prezydent Ukrainy ocenił, że intensywność rosyjskich ataków jest bardzo wysoka. Jego zdaniem Rosja próbuje przy tym wykorzystać niedobór pocisków przechwytujących po stronie ukraińskiej.

Potężne ataki na ukraińską energetykę Źródło zdjęcia: ДСНС України

Zełenski apeluje o pociski Patriot

Zełenski przekazał również, że Ukraina regularnie informuje Stany Zjednoczone, państwa europejskie i innych partnerów o zapotrzebowaniu na pociski do systemów Patriot. Jak zaznaczył, w tym miesiącu zapadły nowe decyzje dotyczące dodatkowych pakietów pomocy dla Ukrainy, jednak dostawy potrzebnego uzbrojenia "nie mogą zająć lat".

"Rosja niszczy infrastrukturę i zabija naszych ludzi, a tej zimy stawia na rakiety balistyczne. W związku z tym decyzje dotyczące obrony powietrznej również muszą zostać wdrożone już teraz" - uważa Zełenski.